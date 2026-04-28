Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
B. G.

Torek,
28. 4. 2026,
21.58

Osveženo pred

57 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04

Natisni članek

Natisni članek
splet zmenki Hišni ljubljenčki

Torek, 28. 4. 2026, 21.58

57 minut

Nov trend spletnih zmenkarij, pri katerih so "vaba" hišni ljubljenčki

Avtor:
B. G.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04
Petfishing, hišni ljubjenček | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Na aplikacijah za zmenke se je pojavil nov trend, ki je na prvi pogled videti povsem nedolžen, v resnici pa je lahko precej manipulativen.

Imenuje se "petfishing" in pomeni, da uporabniki na svoje profile namenoma dodajajo fotografije s hišnimi ljubljenčki, da bi delovali bolj privlačni, prijazni in zaupanja vredni. Logika je preprosta: živali pri ljudeh sprožijo takojšen čustveni odziv. Oseba s psom ali mačko deluje bolj empatično, skrbno in čustveno dostopno, zato tak profil lažje izstopi med množico drugih. Fotografije z živalmi tako pogosto postanejo bližnjica do več ujemanj in lažjega začetka pogovora.

Ta trend je danes že precej razširjen, še posebej med mlajšimi generacijami, saj hitre, vizualne platforme nagrajujejo prav takšne čustvene bližnjice – ena sama fotografija psa lahko pove več kot dolg opis.

Petfishing, hišni ljubjenček | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Ko hišni ljubljenček postane le rekvizit

Tu pa se začne zapletati. V številnih primerih živali na fotografijah sploh niso v lasti uporabnika. Lahko gre za psa ali mačko prijatelja, včasih celo za naključno žival, uporabljeno zgolj kot rekvizit za boljši vtis. V tem je bistvo "petfishinga": ne gre nujno za odkrito laž ali lažni profil kot pri klasičnem "catfishingu", temveč za subtilno zavajanje, ki ustvarja napačno predstavo o človeku.

S psihološkega vidika takšne fotografije sprožijo tako imenovani halo učinek, pri katerem ljudje nekomu samodejno pripišejo pozitivne lastnosti že zato, ker naj bi imel rad živali. A tak vtis je lahko zavajajoč. Ko se izkaže, da simpatični kuža ni del vsakdanjega življenja te osebe, lahko to privede do razočaranja ali občutka, da je bilo zaupanje zlorabljeno.

Petfishing, hišni ljubjenček | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Petfishing se na prvi pogled zdi kot simpatična zvijača v svetu zmenkov, saj lahko profil naredi bolj opazen in privlačen, a sporočilo je preprosto: če v resnici niste ljubitelj živali, si jih ne izposojajte za fotografije. Če pa naletite na profil s hišnim ljubljenčkom, se vprašajte, ali gre za iskren prikaz osebe ali le za spretno vabo.

zmenek, odnos, razmerje, par
splet zmenki Hišni ljubljenčki
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Do 24 obrokov brez obresti

Modri Fon aprila

Paketi NEO

