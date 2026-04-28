Na aplikacijah za zmenke se je pojavil nov trend, ki je na prvi pogled videti povsem nedolžen, v resnici pa je lahko precej manipulativen.

Imenuje se "petfishing" in pomeni, da uporabniki na svoje profile namenoma dodajajo fotografije s hišnimi ljubljenčki, da bi delovali bolj privlačni, prijazni in zaupanja vredni. Logika je preprosta: živali pri ljudeh sprožijo takojšen čustveni odziv. Oseba s psom ali mačko deluje bolj empatično, skrbno in čustveno dostopno, zato tak profil lažje izstopi med množico drugih. Fotografije z živalmi tako pogosto postanejo bližnjica do več ujemanj in lažjega začetka pogovora.

Ta trend je danes že precej razširjen, še posebej med mlajšimi generacijami, saj hitre, vizualne platforme nagrajujejo prav takšne čustvene bližnjice – ena sama fotografija psa lahko pove več kot dolg opis.

Ko hišni ljubljenček postane le rekvizit

Tu pa se začne zapletati. V številnih primerih živali na fotografijah sploh niso v lasti uporabnika. Lahko gre za psa ali mačko prijatelja, včasih celo za naključno žival, uporabljeno zgolj kot rekvizit za boljši vtis. V tem je bistvo "petfishinga": ne gre nujno za odkrito laž ali lažni profil kot pri klasičnem "catfishingu", temveč za subtilno zavajanje, ki ustvarja napačno predstavo o človeku.

S psihološkega vidika takšne fotografije sprožijo tako imenovani halo učinek, pri katerem ljudje nekomu samodejno pripišejo pozitivne lastnosti že zato, ker naj bi imel rad živali. A tak vtis je lahko zavajajoč. Ko se izkaže, da simpatični kuža ni del vsakdanjega življenja te osebe, lahko to privede do razočaranja ali občutka, da je bilo zaupanje zlorabljeno.

Petfishing se na prvi pogled zdi kot simpatična zvijača v svetu zmenkov, saj lahko profil naredi bolj opazen in privlačen, a sporočilo je preprosto: če v resnici niste ljubitelj živali, si jih ne izposojajte za fotografije. Če pa naletite na profil s hišnim ljubljenčkom, se vprašajte, ali gre za iskren prikaz osebe ali le za spretno vabo.