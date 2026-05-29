Pred leti priljubljena Kranjska koča na Ledinah pod Skuto in Rinkami tudi v letošnji poletni planinski sezoni ostaja zaprta. Prenova poteka že nekaj let. Planinsko društvo Kranj ima tako tudi letos odprt le planinski dom na Kališču pod Storžičem.

Na TIC Jezersko so potrdili, da bo planinska koča na Ledinah zaradi prenove zaprta tudi letos. Ob prenovi koče trenutno Planinstvo društvo Kranj pri koči izvaja tudi nekaj delovnih akcij. Nad Jezerski, gorniško vasjo, tako planince še naprej vabi samo Češka koča na Spodnjih Ravneh, ki se odpira 10. junija. Izhodišče za obe koči je Jezersko, pri Planšarskem jezeru ali na koncu same doline (Ravenska Kočna), kjer je pa parkiranje plačljivo.

PD Kranj planinci vabi na svojo drugo kočo, to je dom na Kališču, torej pod Storžičem in Malim Grintavcem. Odprt je ta in naslednji konec tedna, torej 30. in 31. maja ter 6. in 7. junija, od 10. junija naprej pa bo za poletno planinsko sezono odprt vse dni v tednu.

Ker jim ni uspelo najti oskrbnika oziroma najemnik za zdaj ostaja zaprta priljubljena koča na drugi strani meje, Kapelška koča pod Ojstrcom (Eisenkappler Hütte).