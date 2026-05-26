Se vaša mačka premalo giblje? To sta očitna znaka.

Številne hišne mačke večino dneva prespijo, zato lastniki pogosto težko opazijo, da jim primanjkuje gibanja. A premalo aktivnosti lahko hitro vpliva na zdravje, vedenje in splošno počutje mačke.

Vsakodnevna aktivnost pri mačkah zmanjšuje stres in dolgčas ter spodbuja naravne lovske instinkte. Toda kako prepoznati, da se vaša mačka premalo giblje in kako ji na varen način pomagati do bolj aktivnega življenja?

Dva znaka, da se vaša mačka premalo giblje

Eden najočitnejših znakov nezadostnega gibanja je prevelika telesna teža. Hišne mačke so zelo nagnjene k debelosti, saj velik del dneva prespijo in jim ni treba loviti hrane. Zaradi tega se kilogrami hitro naberejo.

Prevelika teža lahko pri mačkah povzroči številne zdravstvene težave, zato je pomembno, da lastniki spremljajo njihovo telesno kondicijo ter poskrbijo za dovolj gibanja in uravnoteženo prehrano.

Drugi pogost znak pomanjkanja aktivnosti je destruktivno vedenje. Mačka lahko začne praskati pohištvo, opravljati potrebo zunaj mačjega stranišča, gristi predmete ali postane bolj agresivna. Takšno vedenje je pogosto posledica dolgčasa in pomanjkanja mentalne stimulacije.

Kako mačko varno spodbuditi k več gibanja?

Za bolj aktivno mačko ni treba zapraviti veliko denarja. Že preproste igrače, kot so žogice, predor ali laserski kazalnik, lahko spodbudijo gibanje in igro. Če imate dovolj prostora, so odlična izbira tudi mačja drevesa, plezala ali stenske police.

Če mačka ni vajena gibanja ali ima preveliko težo, je pomembno, da z aktivnostjo ne pretiravate. Najbolje je začeti s krajšimi igrami večkrat na dan in mački omogočiti dovolj počitka. Sčasoma lahko tudi manj aktivna mačka izboljša kondicijo, postane bolj igriva in se počuti veliko bolje.

