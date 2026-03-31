Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je obrambne dogovore, ki jih je ob svojem obisku v regiji prejšnji teden podpisal z več zalivskimi državami, opisal kot zgodovinske in napovedal morebiten podpis novih. Kot je dejal, Ukrajina izvaža svoje obrambne sisteme, vojaško in tehnično znanje, v zameno pa pričakuje sodelovanje pri varnostnih vprašanjih.

Ukrajina je prejšnji teden podpisala sporazume o sodelovanju na obrambnem področju s Katarjem, Savdsko Arabijo in Združenimi arabskimi emirati. Vsebina dogovorov ni znana, kot je pojasnil Zelenski, pa vključujejo ukrajinsko znanje s področja prestrezanja dronov.

Krepitev zračne obrambe, skupna proizvodnja orožja in sodelovanje na energetskem področju

"Mislim, da gre za zgodovinske dogovore. Dosegamo sporazume o strateškem sodelovanju na področju vojaške tehnologije in drugod," je v ponedeljek v Kijevu dejal Zelenski in pojasnil, da gre za desetletne dogovore. V večernem nagovoru je dejal, da se Kijev glede tovrstnega sodelovanja zdaj pogovarja tudi z Jordanijo in Kuvajtom, povpraševanje pa je prišlo še iz Bahrajna in Omana.

Sporazumi naj bi med drugim vključevali krepitev zračne obrambe, skupno proizvodnjo orožja in sodelovanje na energetskem področju, njegove besede povzema nemška tiskovna agencija dpa.

Zalivske države se trenutno ob napadih Irana v okviru vojne na Bližnjem vzhodu soočajo z izzivom prestrezanja iranskih brezpilotnikov tipa šahed, kakršne v napadih na Ukrajino uporablja tudi Rusija. Ukrajina, ki se že štiri leta brani pred rusko agresijo, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP predlagala zamenjavo svojih relativno poceni prestreznikov dronov za drage rakete protizračne obrambe, kakršne za sestreljevanje dronov trenutno uporabljajo zalivske države.