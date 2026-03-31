Avtorji:
Sa. B., STA

Torek,
31. 3. 2026,
9.53

Letališče v Palm Beachu bi preimenovali po Trumpu

Donald Trump, letališče Palm Beach, Florida | V Trumpovem drugem predsedniškem mandatu je bilo po njem poimenovanih že več ustanov in krajev. | Foto Reuters

V Trumpovem drugem predsedniškem mandatu je bilo po njem poimenovanih že več ustanov in krajev.

Guverner ameriške zvezne države Floride Ron DeSantis je v ponedeljek podpisal zakon o preimenovanju mednarodnega letališča Palm Beach v mednarodno letališče predsednika Donalda Trumpa. Spremembo imena letališča, ki je nedaleč od Trumpovega posestva Mar-a-Lago, mora potrditi še Zvezna uprava za letalstvo (FAA).

Zakon o preimenovanju letališča je februarja sprejel floridski kongres. Spremembo mora zdaj odobriti še FAA, upravni postopki pa še potekajo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Sprememba imena letališča je v lokalni pristojnosti, FAA ne odloča o spremembah imen letališč," je agencija zapisala v izjavi ter potrdila, da bo morala kljub temu izpolniti številne obveznosti za potrditev spremembe, vključno s posodobitvijo navigacijskih zemljevidov in podatkovnih baz.

V Trumpovem drugem predsedniškem mandatu je bilo po njem poimenovanih že več ustanov in krajev. Med drugim je znamenita kulturna ustanova Kennedy Center v ameriški prestolnici Washington pred časom dobila tudi Trumpovo ime, kar je dvignilo precej prahu. Njegovo ime nosi tudi Ameriški inštitut za mir.

Januarja so po Trumpu poimenovali tudi bulvar, ki vodi neposredno do zasebnega posestva Mar-a-Lago. Gre za odsek ulice Southern Boulevard, ki vodi z letališča neposredno do posestva, kjer se Trump pogosto zadržuje ob koncih tedna.

Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.