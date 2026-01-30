Mourinho uničil načrte Realu, zdaj se je z njim kruto poigrala usoda

Ob 12. uri se bo začel žreb parov play-offa za osmino finala lige prvakov, na katerem ne bo manjkalo zvenečih klubskih imen. Zaplesale bodo tudi kroglice z madridskim Realom, PSG in Atleticom, edinim udeležencem lige prvakov s slovenskim nogometašem. Jan Oblak se bo za osmino finala potegoval proti Club Bruggeju oziroma Galatasarayu. Po nepozabnem slavju proti Realu bo v središču pozornosti trener Benfice Jose Mourinho. Usoda se je z njim poigrala na nenavaden način, saj se bo za preboj med 16 pomeril z enim izmed klubov, ki ju nosi globoko v srcu in je z njima dosegal velike uspehe. To sta Real oziroma Inter.

Portugalski trenerski lisjak Jose Mourinho se je v sredo po epskem zaključku srečanja z Realom veselil kot otrok. Njegova Benfica je v izdihljajih srečanja proti gostom iz Madrida vodila s 3:2, a je zaradi razpleta na drugih tekmah, ki so se že končale, nujno potrebovala še en zadetek, če se je želela prebiti med najboljših 24 in zaigrati v izločilnem delu. Nato je vratar Benfice Anatolij Trubin v zadnjih sekundah dvoboja na Luzu zadel za 4:2, poskrbel za delirij občinstva in portugalskemu velikanu zagotovil nadaljevanje evropske sezone.

Prijatelje ima v Madridu in Milanu

Jose Mourinho je v sredo pokvaril načrte nekdanjemu varovancu Alvaru Arbeloi. Foto: Reuters Danes bo Benfica, pri kateri je pred dobrim desetletjem navduševal tudi Jan Oblak, izvedela, kdo bo njen tekmec v play-offu za osmino finala. Kandidata sta le dva, Mourinhu pa sta oba še kako prirasla k srcu. Eden izmed njiju je Real, drugi pa je milanski Inter. Tako bi se lahko Portugalec še enkrat v kratkem času z lizbonskimi orli pomeril s kraljevim klubom, ki ga je vodil med letoma 2010 in 2013 in mu je v sredo preprečil neposredno uvrstitev v osmino finala.

Lahko pa bi se pomeril tudi z Interjem, s katerim je leta 2010 osvojil trojno krono in postal tudi evropski prvak. "Rad bi odšel v Madrid, rad bi odšel tudi v Milano. Vselej mi je v užitek, ko srečuješ prijatelje," pred žrebom sporoča 63-letni Portugalec in dodaja: "Real in Inter spadata med največje kandidate za naslov. Premagali smo Real, a je bistveno težje napredovati, če se igrata dve tekmi, ne pa le ena," je dejal Portugalec. Ko je leta 2013 zapustil Santiago Bernabeu, se ni več vračal na ta kultni stadion. Tako bi lahko nogometni dom Reala obiskal prvič po 13 letih. Možnosti so 50:50, ples kroglic se bo v Nyonu začel ob 12. uri.

Jan Oblak v Belgijo oziroma Turčijo

Atletico Madrid z Janom Oblakom je v sredo zapravil priložnost, da bi se uvrstil neposredno v osmino finala lige prvakov. Foto: Guliverimage Osem najboljših klubov ligaškega dela lige prvakov si je zagotovilo neposreden preboj v osmino finala. To so Arsenal, Bayern, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting Lizbona in Manchester City.

Druga polovica udeležencev osmine finala bo znana po play-offu, v katerem bo nastopilo 16 klubov, ki so se zvrstili med devetim in 24. mestom. Med njimi ne manjka evropskih velikanov, izstopajo zlasti rekorder Real Madrid, branilec naslova PSG, donedavna finalista Inter in Borussia Dortmund, pa tudi Atletico Madrid, edini klub s slovenskim nogometašem (Jan Oblak). Ta bi se lahko uvrstil neposredno v osmino finala, če bi doma premagal Bodo/Glimt, a je nepričakovano izgubil (1:2).

Atletico si je za slabo predstavo proti norveškemu prvaku (1:2) prislužil kritike navijačev. Foto: Reuters

Navijači so v sredo izžvižgali Simeonejevo četo, Škofjeločan pa je po razočaranju priznal, da imajo vso pravico izraziti svoje mnenje. Atletico se lahko v play-offu za osmino finala lige prvakov pomeri proti Club Bruggeju ali pa Galatasarayu. Za belgijskega podprvaka je na tekmi belgijskega prvenstva dvakrat letos že sedel na klopi komaj 16-letni slovenski biser Tian Nai Koren.

V play-offu za osmino finala lige prvakov bi lahko videli tudi dva spopada klubov iz iste države. PSG bi se lahko pomeril z Monacom, Bayer Leverkusen pa v porurskem derbiju z Borussio Dortmund.