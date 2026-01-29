Trije klubi Slovencev nadaljujejo z evropsko ligo, Zajčev Dinamo skozi šivankino uho

Po dramatičnem razpletu ligaškega dela v elitni ligi prvakov je bilo napeto tudi v ligi Europa. Danes je bilo odigranih 18 tekem zadnjega kroga ligaškega dela, v ognju pa so bili trije klubi slovenskih legionarjev. Zagrebški Dinamo Mihe Zajca se je v šestnajstino finala prebil skozi šivankino uho, izgubil je z 0:2 proti Midtjyllandu v Herningu na Danskem, a mu je šel na roko poraz švicarskega Young Boys v Stuttgartu. V šestnajstini finala bosta zaigrala tudi Crvena zvezda Timija Maxa Elšnika in Panathinaikos Adama Gnezde Čerina. Graški Sturm Tomija Horvata in Jona Gorenca Stankovića je že pred zadnjim krogom zapravil vse možnosti za napredovanje in se od Evrope poslavlja.

Zagrebški Dinamo je izgubil na Danskem pri Midtjyllandu (0:2) in grozilo mu je celo, da bo ostal brez preboja v šestnajstino finala lige Europa oziroma kvalifikacij za osmino finala. Njegovo mesto med štiriindvajseterico je ogrožal švicarski Young Boys, ki je gostoval v Stuttgartu. A nemška ekipa je naposled zmagala s 3:2 in Zagrebčanom pomagala podaljšati evropsko sezono. Zajc je v igro vstopil v 60. minuti tekme.

Beograjska Crvena zvezda je doma remizirala s španskim prvoligašem Celto iz Viga. Slovenski reprezentant Timi Max Elšnik je bil v začetni enajsterici domačih, v 89. minuti pa je asistiral Brunu Duarteju pri golu za 1:1. Domačim so v prvem polčasu sodniki dva gola razveljavili po ogledih posnetkov.

Timi Max Elšnik je s Crveno zvezdo doma remiziral proti Celti (1:1), Slovenec je bil podajalec pri zadetku Beograjčanov.. Foto: Guliverimage

Viktoria Plzen Adriana Zeljkovića je dan začela na 17. mestu in ga končala na 14.; danes je gostovala pri Baslu in ga premagala z 1:0, Zeljković je ostal na klopi za rezerve.

Adama Gnezde Čerina ni bilo v kadru Panathinaikosa, ki je v Atenah igral neodločeno (1:1) z Romo. Rimljani so si s točko zagotovili osmo mesto na lestvici in z njim neposredno uvrstitev v osmino finala.

V osmino finala so napredovali še Lyon, Aston Villa, Midtjylland, Betis, Porto, Braga in Freiburg.

V šestnajstini finala bodo igrali Genk, Bologna, Stuttgart, Ferencvaroš, Nottingham, Plzen, Crvena zvezda, Celta Vigo, PAOK, Lille, Fenerbahče, Panathinaikos, Celtic, Ludogorec, Dinamo in Brann.

Za Sturm Tomija Horvata in Jona Gorenca Stankovića je evropska sezona končana, čeprav se je Gradec poslovil z zmago proti Brannu.

Žreb parov dodatnih kvalifikacij bo v petek, tekme za preboj v osmino finala bodo 19. in 26. februarja. Osmina finala bo na vrsti 12. in 19. marca, četrtfinale 9. in 16. aprila, polfinale 30. aprila in 7. maja, veliki finale pa 20. maja v Istanbulu.

