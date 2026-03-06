Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
M. T., STA

Petek,
6. 3. 2026,
21.35

Osveženo pred

1 ura, 22 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
napad policija Miha Kordiš Mi, socialisti!

Petek, 6. 3. 2026, 21.35

1 ura, 22 minut

Stranka Mi, socialisti Mihe Kordiša tarča napada z nožem

Avtorji:
M. T., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
Ustanovni kongres stranke Mi, socialisti! | V stranki Mi, socialisti so kritični, saj po njihovih navedbah policije ni bilo na kraj dogodka. Kot so navedli v stranki, je policija šele po vztrajanju vodje stranke očividce pozvala, naj podajo izjavo na bližnji policijski postaji. | Foto STA

V stranki Mi, socialisti so kritični, saj po njihovih navedbah policije ni bilo na kraj dogodka. Kot so navedli v stranki, je policija šele po vztrajanju vodje stranke očividce pozvala, naj podajo izjavo na bližnji policijski postaji.

Foto: STA

Neznanec je kolesu stranke Mi, socialisti, medtem ko so njihovi predstavniki delili letake na Bavarskem dvoru, prerezal gume, so sporočili iz stranke. Popoldanski napad so že prijavili policiji. Sami medtem dogodek razumejo kot politični napad in sporočajo, da se ne bodo pustili ustrahovati.

Predstavniki stranke pod vodstvom poslanca Mihe Kordiša so popoldne v okviru svojih predvolilnih aktivnosti delili letake na Bavarskem dvoru v Ljubljani. Kot so sporočili zvečer, se je ob tem enemu izmed njih približal neznanec, eden izmed mimoidočih pa je opozoril, da v rokah drži nož. "Napadalec je v paniki uspel prerezati gume na našem kolesu in stekel stran," so v stranki opisali popoldansko dogajanje.

Dogodek so prav tako prijavili policiji. V stranki so bili kritični, saj po njihovih navedbah policije ni bilo na kraj dogodka. Kot so navedli v stranki, je policija šele po vztrajanju vodje stranke Kordiša očividce pozvala, naj podajo izjavo na bližnji policijski postaji.

Napadalcu bodo izstavili denarno kazen – če ga najdejo

"Ob pol šestih je bil policijski postopek zaključen s sklepom policista, da bodo napad prijavili kot prekršek. Če bodo pravočasno pridobili posnetke kamer na Bavarskem dvoru, bodo poskusili identificirati napadalca, ki mu bodo izstavili denarno kazen," so navedli v stranki. Pojasnila policije pa STA še čaka.

Sami medtem menijo, da je napad z nožem na predstavnike politične stranke politični napad, za katerim po njihovem sklepanju stoji skrajna desnica. Obenem so še napovedali, da jih to ne bo ustavilo, svojo kampanjo po slovenskih ulicah in trgih, mestih in vaseh ter med ljudmi bodo nadaljevali.

Streljanje v Fužinah v Ljubljani
Novice Znana naj bi bila identiteta moškega, ki so ga ustrelili na Fužinah
Rešilec
Novice Trčenje na bencinskem servisu je bilo za pešca usodno
napad policija Miha Kordiš Mi, socialisti!
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.