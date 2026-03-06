Real Madrid bo zaradi nacističnega pozdrava moral seči v žep

V 27. krogu španskega nogometnega prvenstva bo Real Madrid že danes gostoval pri Celti Vigo. Madridčani so v prejšnjem krogu izgubili z Getafejem, tako da za vodilno Barcelono zdaj zaostajajo štiri točke. Katalonski velikan bo v soboto gostoval pri Athletic Bilbau. Oba kluba sta med tednom izpadla iz španskega pokala, kjer pa bo v finalu igral Atletico Madrid. Klub Jana Oblaka se bo v tem krogu pomeril z Real Sociedadom.

Evropska nogometna zveza pa je kaznovala španski prvoligaški klub Real iz Madrida zaradi nacističnega pozdrava enega od njegovih navijačev. Real bo tako moral plačati kazen v višini 15.000 evrov. Neljubi dogodek se je sicer zgodil pred povratno tekmo šestnajstine finala lige prvakov med Realom in portugalsko Benfico. Uefa pa je madridskemu klubu ob tem naložila delno zaprtje ene izmed tribun na stadionu za 500 gledalcev v primeru, če se takšen incident ponovi. Preizkusna doba za takšen ukrep bo eno leto.

Real je sicer omenjenega navijača že pred tekmo izključil, potem ko je njegovo ravnanje posnela kamera.

