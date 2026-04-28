Slovenski rokometaš Tilen Sokolič, ki se uspešno vrača po težki poškodbi kolena, je podaljšal pogodbo z Gorenjem Velenjem. Rumeno-črni dres bo Koprčan, ki se je klubu pridružil pred začetkom sezone 2020/21, nosil najmanj do konca sezone 2027/28, so sporočili iz velenjskega kluba.

Sokolič je bil v preteklosti že razglašen za najboljšega igralca slovenske lige in je od pridružitve postal eden ključnih članov petkratnih slovenskih prvakov. Poleg dveh naslovov državnega prvaka je z Gorenjem osvojil še slovenski pokal in superpokal.

Devetindvajsetletni Koprčan je doslej v karieri zbral štiri nastope za slovensko reprezentanco in dosegel tri gole. Za Gorenje Velenje je v šestih sezonah zbral več kot 150 nastopov in ob tem dosegel 931 zadetkov ter je eden najučinkovitejših strelcev v zgodovini kluba.

"S klubom smo se dogovorili za še dvoletno sodelovanje. Zelo se ga že veselim. Še posebej, da popravimo vtis letošnje sezone. Naslednjo sezono se bo vse začelo znova in na nas bo, da pokažemo, da smo zmožni več," je za klub ob podaljšanju pogodbe dejal Sokolič.

Velenjčani trenutno v domačem prvenstvu zasedajo tretje mesto v skupini A lige za prvaka. Tekmo pred koncem, v sredo se bodo merili z LL Grosist Slovanom, nimajo več možnosti za polfinale in se bodo najverjetneje merili za peto mesto.