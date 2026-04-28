Dobra in slaba novica za voznike: dizel bo cenejši, bencin dražji

Liter bencina zunaj avtocest bo od torka od polnoči dražji za tri cente, liter dizla pa se bo pocenil za 2,8 centa. Cenejše bo tudi kurilno olje, ki se bo pocenilo za 3,4 centa na liter.

Od 29. aprila do vključno 4. maja bo treba za liter 95-oktanskega bencina odšteti 1,635 evra, za liter dizla 1,708 evra, za liter kurilnega olja pa 1,352 evra.

Če na vladi ne bi regulirali cen in goriva ne bi oprostili plačila okoljske dajatve, bi bilo za liter 95-oktanskega bencina treba plačati okoli 1,801 evra, za liter dizla okoli 1,891 evra in za liter kurilnega olja okoli 1,557 evra.

Cene pogonskih goriv na avtocestah in hitrih cestah lahko trgovci medtem od 20. marca oblikujejo prosto.