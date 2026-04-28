Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Avtor:
Osveženo pred

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

dizel bencin cene goriv gorivo

Torek, 28. 4. 2026, 14.52

6 minut

Dobra in slaba novica za voznike: dizel bo cenejši, bencin dražji

Gorivo, bencin, dizel, Petrol | Foto STA

Če na vladi ne bi regulirali cen in goriva ne bi oprostili plačila okoljske dajatve, bi bilo za liter 95-oktanskega bencina treba plačati okoli 1,801 evra, za liter dizla okoli 1,891 evra in za liter kurilnega olja okoli 1,557 evra.

Liter bencina zunaj avtocest bo od torka od polnoči dražji za tri cente, liter dizla pa se bo pocenil za 2,8 centa. Cenejše bo tudi kurilno olje, ki se bo pocenilo za 3,4 centa na liter.

Od 29. aprila do vključno 4. maja bo treba za liter 95-oktanskega bencina odšteti 1,635 evra, za liter dizla 1,708 evra, za liter kurilnega olja pa 1,352 evra. 

Cene pogonskih goriv na avtocestah in hitrih cestah lahko trgovci medtem od 20. marca oblikujejo prosto.

VEČ NOVIC
