Avtor:
Pe. M.

Torek,
28. 4. 2026,
14.39

Pripravljalna tekma, Tychy

Slovence pred vrnitvijo v domovino čaka še zadnji test

SP v hokeju 2023, slovenska hokejska reprezentanca : Kazahstan, Blaž Gregorc | Slovenci se bodo na tretji pripravljalni tekmi pomerili s Kazahstanci. | Foto Guliverimage

Slovenci se bodo na tretji pripravljalni tekmi pomerili s Kazahstanci.

Foto: Guliverimage

Slovenska hokejska reprezentanca, ki se od sredine preteklega tedna mudi na pripravah na Poljskem, bo danes v Tychyju odigrala še tretjo in zadnjo pripravljalno tekmo. Po dveh tekmah z gostitelji (zmaga s 3:2 in poraz z 2:5) bo tokrat palice prekrižala s Kazahstanom. Ta se, tako kot Poljaki, pripravlja na svetovno prvenstvo drugega kakovostnega razreda, ki se bo začelo konec tedna v Sosnowiecu. Slovenci bodo letos spet igrali med elito, prvenstvo v Friborgu se bo začelo sredi maja.

Lukaš Horak, slovenska hokejska reprezentanca
Sportal "Gremo iz dneva v dan, ostajam optimističen"
Mark Sever
Sportal Mladi Slovenec izkoristil priložnost v Švici, zdaj se želi tja vrniti z rojaki

Slovenski hokejisti so v začetku preteklega tedna na Bledu začeli uradne skupne priprave na majsko svetovno prvenstvo elitne skupine, ki bo med 15. in 31. majem potekalo v Švici. V sklopu priprav so sredi preteklega tedna odpotovali na Poljsko, v Tychy, kjer se jim je priključil tudi selektor Edo Terglav. Tam so nadaljevali treninge, opravili pa bodo tudi tri pripravljalne tekme.

Dve sta že za njimi, v petek in soboto so se pomerili s Poljaki, kjer je Terglav preizkusil več hokejistov. Prva tekma je s 3:2 pripadla Slovencem, druga s 5:2 Poljakom.

Danes jih čaka še zadnja pripravljalna tekma pred vrnitvijo v domovino. Nasproti jim bo stal Kazahstan, ki bo konec tedna začel prvenstvo drugega razreda.

Slovenska zasedba na Poljskem, od koder se po tekmi vrača domov, še ni popolna, nekateri hokejisti se ji bodo zaradi klubskih obveznosti pridružili naknadno.

Prihodnji teden bodo Slovenci v četrtek, 7. maja, na Bledu odigrali edino domačo pripravljalno tekmo, palice bodo prekrižali z Madžari, dva dni pozneje pa se bodo v Celovcu na zadnjem testu pomerili še z Avstrijo. Vse tri reprezentance bodo igrale na prvenstvu v Švici.

Pripravljalna tekma, Tychy

Torek, 28. april
17.00 Slovenija - Kazahstan

Pripravljalne tekme

Petek, 24. april
Poljska : Slovenija 2:3 (2:1, 0:1, 0:1)
Strelci: 0:1 Jezovšek (Beričič, 12.), 1:1 Krežolek (Walega, 18.), 2:1 Chmielewski (Bryk, 19.), 2:2 Sitar (Sabolič, Ograjenšek, 36.), 2:3 Mahkovec (Simšič, 42.)
Streli: Poljska 28 (9, 10, 9), Slovenija 22 (12, 6, 4)
Kazni: Poljska 4 (0, 2, 2), Slovenija 6 (0, 0, 6)

Sobota, 25. april
Poljska : Slovenija 5:2 (3:1,1:1,1:0)
Strelci: 1:0 Lewandowski (Wanacki, 6.), 2:0 Walega (Krezolek, Bryk, 7.), 2:1 Sodja (Jezovšek, 13.), 3:1 Gorny (Narog, Slusarczyk, 18.), 3:2 Langus (Drozg, Sever, 23., PP1), 4:2 Krezolek (Pas, Walega, 32.), 5:2 Kielbicki (41, SH1)
Streli: POL 27 (11,10,6); SLO 33 (12,12,9)
Kazni: POL 4 (0,4,0); SLO 2 (0,2,0)

Torek, 28. april
Kazahstan – Slovenija (Tychy)

Četrtek, 7. maj
19.00 Slovenija – Madžarska (Bled)

Sobota, 9. maj
16.20 Avstrija – Slovenija (Celovec)

Razpored tekem slovenske reprezentance na SP:

Sobota, 16. maja:
20.20 Slovenija – Češka

Nedelja, 17. maja:
20.20 Norveška – Slovenija

Torek, 19. maja:
20.20 Slovenija – Slovaška

Sreda, 20. maja:
20.20 Švedska – Slovenija

Petek, 22. maja:
16.20 Kanada – Slovenija

Sobota, 23. maja:
12.20 Danska – Slovenija

Ponedeljek, 25. maja:
20.20 Slovenija – Italija

