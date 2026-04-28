Slovence pred vrnitvijo v domovino čaka še zadnji test

Slovenska hokejska reprezentanca, ki se od sredine preteklega tedna mudi na pripravah na Poljskem, bo danes v Tychyju odigrala še tretjo in zadnjo pripravljalno tekmo. Po dveh tekmah z gostitelji (zmaga s 3:2 in poraz z 2:5) bo tokrat palice prekrižala s Kazahstanom. Ta se, tako kot Poljaki, pripravlja na svetovno prvenstvo drugega kakovostnega razreda, ki se bo začelo konec tedna v Sosnowiecu. Slovenci bodo letos spet igrali med elito, prvenstvo v Friborgu se bo začelo sredi maja.

Slovenski hokejisti so v začetku preteklega tedna na Bledu začeli uradne skupne priprave na majsko svetovno prvenstvo elitne skupine, ki bo med 15. in 31. majem potekalo v Švici. V sklopu priprav so sredi preteklega tedna odpotovali na Poljsko, v Tychy, kjer se jim je priključil tudi selektor Edo Terglav. Tam so nadaljevali treninge, opravili pa bodo tudi tri pripravljalne tekme.

Dve sta že za njimi, v petek in soboto so se pomerili s Poljaki, kjer je Terglav preizkusil več hokejistov. Prva tekma je s 3:2 pripadla Slovencem, druga s 5:2 Poljakom.

Danes jih čaka še zadnja pripravljalna tekma pred vrnitvijo v domovino. Nasproti jim bo stal Kazahstan, ki bo konec tedna začel prvenstvo drugega razreda.

Slovenska zasedba na Poljskem, od koder se po tekmi vrača domov, še ni popolna, nekateri hokejisti se ji bodo zaradi klubskih obveznosti pridružili naknadno.

Prihodnji teden bodo Slovenci v četrtek, 7. maja, na Bledu odigrali edino domačo pripravljalno tekmo, palice bodo prekrižali z Madžari, dva dni pozneje pa se bodo v Celovcu na zadnjem testu pomerili še z Avstrijo. Vse tri reprezentance bodo igrale na prvenstvu v Švici.

Pripravljalna tekma, Tychy Torek, 28. april

17.00 Slovenija - Kazahstan

Pripravljalne tekme Petek, 24. april

Poljska : Slovenija 2:3 (2:1, 0:1, 0:1)

Strelci: 0:1 Jezovšek (Beričič, 12.), 1:1 Krežolek (Walega, 18.), 2:1 Chmielewski (Bryk, 19.), 2:2 Sitar (Sabolič, Ograjenšek, 36.), 2:3 Mahkovec (Simšič, 42.)

Streli: Poljska 28 (9, 10, 9), Slovenija 22 (12, 6, 4)

Kazni: Poljska 4 (0, 2, 2), Slovenija 6 (0, 0, 6) Sobota, 25. april

Poljska : Slovenija 5:2 (3:1,1:1,1:0)

Strelci: 1:0 Lewandowski (Wanacki, 6.), 2:0 Walega (Krezolek, Bryk, 7.), 2:1 Sodja (Jezovšek, 13.), 3:1 Gorny (Narog, Slusarczyk, 18.), 3:2 Langus (Drozg, Sever, 23., PP1), 4:2 Krezolek (Pas, Walega, 32.), 5:2 Kielbicki (41, SH1)

Streli: POL 27 (11,10,6); SLO 33 (12,12,9)

Kazni: POL 4 (0,4,0); SLO 2 (0,2,0) Torek, 28. april

Kazahstan – Slovenija (Tychy) Četrtek, 7. maj

19.00 Slovenija – Madžarska (Bled) Sobota, 9. maj

16.20 Avstrija – Slovenija (Celovec)

Razpored tekem slovenske reprezentance na SP: Sobota, 16. maja:

20.20 Slovenija – Češka Nedelja, 17. maja:

20.20 Norveška – Slovenija Torek, 19. maja:

20.20 Slovenija – Slovaška Sreda, 20. maja:

20.20 Švedska – Slovenija Petek, 22. maja:

16.20 Kanada – Slovenija Sobota, 23. maja:

12.20 Danska – Slovenija Ponedeljek, 25. maja:

20.20 Slovenija – Italija

