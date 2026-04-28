Torek, 28. 4. 2026, 13.32

Košarkarice v tujini

Lep podvig Eve Lisec v Rusiji

slovenska ženska košarkarska reprezentanca Eva Lisec | Foto FIBA

Foto: FIBA

Slovenska košarkarica Eva Lisec se je v Rusiji razveselila naslova državnih prvakinj, enak podvig je v Italiji uspel Jessici Shepard. V igri za naslov v Nemčiji ostaja Lea Debeljak, je v pregledu slovenskih reprezentantk zapisala Košarkarska zveza Slovenije.

Serijski osvajalec lovorik Jekaterinburg se veseli že 19. naslova ruskih prvakinj. V finalni seriji so bile Eva Lisec in soigralke s 3:1 boljše od Dinama iz Kurska. V minulem tednu sta ekipi odigrali tri izenačene tekme, slovenska reprezentantka je v treh tekmah zbrala osem točk, deset skokov in štiri podaje.

Po pokalnem zmagoslavju je v Italiji do novega uspeha prišel Famila Schio, ki ga je tik pred končnico znova prevzel nekdanji slovenski selektor Georgios Dikaioulakos. Venezia je v finalni seriji povedla, a je Schio vrnil udarec in zmagal z 2:1 v zmagah za 14. državni naslov.

Shepard je prispevala deset točk, sedem skokov in dve podaji na prvi ter štiri točke in 13 skokov na drugi tekmi. Za naturalizirano slovensko košarkarico sezone še ni konec, saj bo v ligi WNBA nosila dres Dallasa. Po krajšem postanku v Ljubljani obveznosti v Portlandu čakajo tudi slovensko kapetanko Tejo Oblak.

Lea Debeljak | Foto: Vid Ponikvar/Sportida Lea Debeljak Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Lea Debeljak najboljša strelka svoje ekipe

V Nemčiji se v finalu bori Marburg, ki je serijo proti favoriziranem Kelternu izenačil na 1:1. V zmagi Marburga na drugi tekmi z 69:67 je bila Lea Debeljak najboljša strelka svoje ekipe. Zabeležila je 14 točk, dva skoka in podajo. Na prvi je zbrala štiri točke, tri skoke in podajo. V sredo in petek sledita nadaljnja dvoboja.

Na Madžarskem je v polfinalu obstal Sopron Zale Friškovec, ki je v odločilni tekmi klonil s 66:85. Friškovec je ob zmagi na drugi tekmi prispevala šest skokov in dve podaji, ob porazu pa vpisala osem točk, tri skoke in dve podaji.

Boj za obstanek v ligi je zaključil UNI Györ, zaključek sezone je v dobri formi pričakala Mojca Jelenc. Na zadnjih dveh tekmah je dosegla 16 točk, osem skokov in štiri podaje ter 12 točk, pet skokov in štiri podaje.

slovenska ženska košarkarska reprezentanca Ajša Sivka | Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com

Ajša Sivka prispevala 12 točk

Nesrečno se je v Španiji končalo za Joventut, kljub visoki zmagi v zadnjem krogu proti Gran Canarii, je zaradi slabšega razmerja v medsebojnih tekmah z Araskim izpadel v nižji rang tekmovanja. Ajša Sivka je v zmagi zabeležila 12 točk, šest skokov in dve podaji.

V Litvi pa LCC Klajpeda bije boj za tretje mesto proti Šiauliaiu, trenutno zaostaja z 1:2 v zmagah. Tjaša Turnšek je bila na zadnjih dveh tekmah najboljša posameznica. Ob zmagi je vpisala dvojni dvojček z 21 točkami, 12 skoki in petimi podajami, ob porazu je dodala 14 točk, pet skokov in podajo.

