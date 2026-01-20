Teja Oblak na vrhu ženske evrolige, dvojni dvojček Hane Ivanuše

Turški Galatasaray, kjer igra Teja Oblak, je napredoval na prvo mesto v evroligi, je v tedenskem pregledu slovenskih košarkarskih reprezentantk zapisala Košarkarska zveza Slovenije (KZS).

S tekmami tretjega kroga drugega dela se je nadaljevala evroliga. Galatasaray je v derbiju v gosteh z 82:68 ugnal Girono ter se z razmerjem osmih zmag in enim porazom znova zavihtel na vrh lestvice svoje skupine. Teja Oblak je zabeležila 13 točk, tri skoke in šest podaj.

Schio je bil v obračunu za trenutno tretje mesto v gosteh z 81:94 poražen proti Bourgesu. S petimi zmagami in štirimi porazi tako drži četrto mesto, Američanka s slovenskim potnim listom Jessica Shepard pa je prispevala 19 točk, devet skokov in podajo.

Evropski nastop je čakal tudi Sopron, ki je bil v prvi tekmi osmine finala evropskega pokala z 72:81 poražen pri Athinaikosu. Povratni dvoboj bo na sporedu v četrtek. Zala Friškovec je igrala slabih 36 minut in zbrala 12 točk in štiri skoke.

Zala Friškovec jena prvi tekmi osmine finala evropskega pokala proti Athinaikosu dosegla 12 točk. Foto: Siniša Kanižaj/Sportida

Vse tri so bile uspešne v državnih prvenstvih. Galatasaray je z 79:64 ugnal Aydin (Oblak 11 točk, pet skokov in tri podaje), Schio je bil za 14 zmago s kar 110:50 boljši od Brixie (Shepard 17 točk, sedem skokov in tri podaje) in Sopron z enako razliko Szigetszentmiklos.

Ob zmagi 104:44 je Friškovec dosegla sedem točk in pet skokov. Na Madžarskem v zadnjem obdobju nikakor ne steče zasedbi iz Györa. Ekipa, v kateri pomembne izkušnje nabira Mojca Jelenc, je še drugič zaporedoma doživela tesen poraz. Tokrat s 65:66 proti TFSE. Slovenska reprezentantka je ob dobri igri vknjižila devet točk, sedem skokov in dve podaji.

Cvijanović najboljša strelka tekme

Tina Cvijanović je morala s svojim klubom priznati premoč Campobassu. Foto: www.alesfevzer.com Poražena je bila tudi Tina Cvijanović, ki je bila z 19 točkami, tremi skoki in podajo prva strelka tekme, a je morala priznati premoč Campobassu (65:73). Alama San Martino tako v italijanskem prvenstvu ostaja pri štirih zmagah.

Prvi poraz v sezoni je doživel Maccabi Ramat Gan. V 17. kolu izraelskega državnega prvenstva ga je z 80:71 ugnal Maccabi Haifa. Teja Goršič je prispevala štiri točke, dva skoka in podajo.

V litovskem prvenstvu je Klajpeda s 65:77 izgubila v Šiauliaiju. Tjaša Turnšek je dvoboj zaključila s šestimi točkami, petimi skoki in dvema podajama. V Nemčiji pa je Marburg klonil proti Saarlouisu, ki je bil boljši z 91:76. Lea Debeljak je v statistiko vpisala 15 točk in dve podaji.

V zmagovitih tirnicah ostaja ruski Jekaterinburg. Za 18 zaporedno prvenstveno zmago je z 80:69 premagal Niko. Eva Lisec je zabeležila 13 točk, tri skoke in podajo.

Hana Ivanuša se je izkazala z dvojnim dvojčkom. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Do sedme zmage v španskem prvenstvu je prišel Joventut, ki je s 70:57 porazil ekipo Gipuzkoa. Ajša Sivka je vknjižila šest točk in štiri skoke. Z dvojnim dvojčkom se je izkazala Hana Ivanuša, ob prepričljivi zmagi Troistorrents-Chanlais 107:48 nad Aaraujem je zbrala 21 točk, 11 skokov in štiri podaje.

Na Češkem se je zmage veselila Ajda Burgar. DSK je slavil gostujočo zmago 70:63 nad Ostravo, slovenska organizatorka igre je prispevala osem točk, pet skokov in dve podaji.

Michigan State je zmagal in izgubil v ligi NCAA. S tesnih 73:71 je bil boljši od Nebraske ter z 68:75 prekratek proti Iowi. Sara Sambolić je na obeh tekmah igrala štiri minute. Na prvi je zbrala dve točki ter dva skoka, na drugi je imela eno podajo.