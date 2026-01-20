Torek, 20. 1. 2026, 13.46
Tedenski pregled slovenskih košarkarskih reprezentantk
Teja Oblak na vrhu ženske evrolige, dvojni dvojček Hane Ivanuše
Turški Galatasaray, kjer igra Teja Oblak, je napredoval na prvo mesto v evroligi, je v tedenskem pregledu slovenskih košarkarskih reprezentantk zapisala Košarkarska zveza Slovenije (KZS).
S tekmami tretjega kroga drugega dela se je nadaljevala evroliga. Galatasaray je v derbiju v gosteh z 82:68 ugnal Girono ter se z razmerjem osmih zmag in enim porazom znova zavihtel na vrh lestvice svoje skupine. Teja Oblak je zabeležila 13 točk, tri skoke in šest podaj.
Schio je bil v obračunu za trenutno tretje mesto v gosteh z 81:94 poražen proti Bourgesu. S petimi zmagami in štirimi porazi tako drži četrto mesto, Američanka s slovenskim potnim listom Jessica Shepard pa je prispevala 19 točk, devet skokov in podajo.
Evropski nastop je čakal tudi Sopron, ki je bil v prvi tekmi osmine finala evropskega pokala z 72:81 poražen pri Athinaikosu. Povratni dvoboj bo na sporedu v četrtek. Zala Friškovec je igrala slabih 36 minut in zbrala 12 točk in štiri skoke.
Zala Friškovec jena prvi tekmi osmine finala evropskega pokala proti Athinaikosu dosegla 12 točk.
Vse tri so bile uspešne v državnih prvenstvih. Galatasaray je z 79:64 ugnal Aydin (Oblak 11 točk, pet skokov in tri podaje), Schio je bil za 14 zmago s kar 110:50 boljši od Brixie (Shepard 17 točk, sedem skokov in tri podaje) in Sopron z enako razliko Szigetszentmiklos.
Ob zmagi 104:44 je Friškovec dosegla sedem točk in pet skokov. Na Madžarskem v zadnjem obdobju nikakor ne steče zasedbi iz Györa. Ekipa, v kateri pomembne izkušnje nabira Mojca Jelenc, je še drugič zaporedoma doživela tesen poraz. Tokrat s 65:66 proti TFSE. Slovenska reprezentantka je ob dobri igri vknjižila devet točk, sedem skokov in dve podaji.
Cvijanović najboljša strelka tekme
Tina Cvijanović je morala s svojim klubom priznati premoč Campobassu. Poražena je bila tudi Tina Cvijanović, ki je bila z 19 točkami, tremi skoki in podajo prva strelka tekme, a je morala priznati premoč Campobassu (65:73). Alama San Martino tako v italijanskem prvenstvu ostaja pri štirih zmagah.
Prvi poraz v sezoni je doživel Maccabi Ramat Gan. V 17. kolu izraelskega državnega prvenstva ga je z 80:71 ugnal Maccabi Haifa. Teja Goršič je prispevala štiri točke, dva skoka in podajo.
V litovskem prvenstvu je Klajpeda s 65:77 izgubila v Šiauliaiju. Tjaša Turnšek je dvoboj zaključila s šestimi točkami, petimi skoki in dvema podajama. V Nemčiji pa je Marburg klonil proti Saarlouisu, ki je bil boljši z 91:76. Lea Debeljak je v statistiko vpisala 15 točk in dve podaji.
V zmagovitih tirnicah ostaja ruski Jekaterinburg. Za 18 zaporedno prvenstveno zmago je z 80:69 premagal Niko. Eva Lisec je zabeležila 13 točk, tri skoke in podajo.
Hana Ivanuša se je izkazala z dvojnim dvojčkom.
Do sedme zmage v španskem prvenstvu je prišel Joventut, ki je s 70:57 porazil ekipo Gipuzkoa. Ajša Sivka je vknjižila šest točk in štiri skoke. Z dvojnim dvojčkom se je izkazala Hana Ivanuša, ob prepričljivi zmagi Troistorrents-Chanlais 107:48 nad Aaraujem je zbrala 21 točk, 11 skokov in štiri podaje.
Na Češkem se je zmage veselila Ajda Burgar. DSK je slavil gostujočo zmago 70:63 nad Ostravo, slovenska organizatorka igre je prispevala osem točk, pet skokov in dve podaji.
Michigan State je zmagal in izgubil v ligi NCAA. S tesnih 73:71 je bil boljši od Nebraske ter z 68:75 prekratek proti Iowi. Sara Sambolić je na obeh tekmah igrala štiri minute. Na prvi je zbrala dve točki ter dva skoka, na drugi je imela eno podajo.