Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. T. K., STA

Torek,
3. 2. 2026,
13.45

Osveženo pred

1 ura, 3 minute

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Ajša Sivka Zala Friškovec košarka Teja Oblak Eva Lisec

Torek, 3. 2. 2026, 13.45

1 ura, 3 minute

Pregled tedna slovenskih košarkarskih legionark

Eva Lisec do pokalne zmage, Teja Oblak na sklepnem turnirju evrolige

Avtorji:
A. T. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
slovenska ženska košarkarska reprezentanca Eva Lisec | Eva Lisec je v Rusiji z UMMC Ekaterinburgom zmagala v ruskem pokalu. | Foto FIBA

Eva Lisec je v Rusiji z UMMC Ekaterinburgom zmagala v ruskem pokalu.

Foto: FIBA

Košarkarska reprezentantka Eva Lisec se je v minulem tednu v Rusiji z UMMC Ekaterinburgom razveselila zmage v ruskem pokalu. Za 13. pokalno lovoriko je Ekaterinburg v polfinalu s 101:73 izločil MBA Moskvo, v finalu pa je bil z 89:55 prepričljivo boljši od Nike. Lisec v polfinalu ni igrala, v finalu pa zbrala 11 točk, dva skoka in tri podaje.

Mesto v polfinalu evrolige in s tem nastop na zaključnem turnirju sta si v skupini E že priigrala Galatasaray in Girona, ki bosta v medsebojnem dvoboju odločila o prvem mestu na lestvici. Galatasaray je v zadnjem kolu z 82:72 premagal Bourges. Teja Oblak je vpisala dve točki, skok in dve podaji.

Oblakovo je pravi košarkarski spektakel čakal v turškem državnem prvenstvu. Galatasaray je v vlogi gosta v derbiju moči meril z neporaženim Fenerbahčejem. In bil v izenačenem dvoboju le za malenkost prekratek ter izgubil s 70:75. Kapetanka slovenske reprezentance je zabeležila po tri točke in skoke ter dve podaji.

Po odlični predstavi je bila tudi Famila Schio prejšnji teden blizu uvrstitve v dodatne boje za uvrstitev na zaključni turnir šesterice evrolige. A le sedem dni pozneje se je situacija po porazu 68:78 proti Pragi - Jessica Shepard je prispevala 20 točk, devet skokov in podajo - precej spremenila.

slovenska ženska košarkarska reprezentanca Jessica Shepard | Foto: Aleš Fevžer Foto: Aleš Fevžer

Schio je namreč zdrsnil na peto mesto lestvice skupine E in mora v sredinem zadnjem kolu nujno ugnati neposrednega tekmeca in soseda na lestvici, francoski Bourges. Prvi dve ekipi vsake skupine bosta napredovali v polfinale dodatnih bojev, tretje in četrtouvrščeni ekipi pa čaka nastop v četrtfinalu in s tem ohranitev možnosti za nastop na zaključnem turnirju šesterice.

Tudi Shepard je zaigrala na derbiju italijanskega prvenstva proti svojemu nekdanjemu klubu. Schio je Venezio ugnal z 80:69 in ji na lestvici pobegnil na tri zmage razlike. Shepardova je dosegla šest točk, devet skokov in podajo. Neprijeten poraz je s San Martinom doživela Tina Cvijanović, ki je zbrala pet točk, dva skoka in dve podaji. V obračunu začelja lestvice je bil z 78:73 boljša Brixia.

Sopron je bil v madžarskem prvenstvu prepričljivo boljši od Szekszarda. Za 87:63 je Zala Friškovec dodala 17 točk, štiri skoke in dve podaji. V zadnjem obdobju pa rezultatsko nikakor ne steče ekipe UNI Gyor. Zabeležila je namreč še deseti zaporedni poraz. Z 61:83 je premoč moral priznati Csati in v naslednjem kolu bo proti Ceglediju, ki je sosed na lestvici, nujno potreboval zmago. Mojca Jelenc je sicer odigrala novo super tekmo in v 36 minutah igre v statistiko vpisala 17 točk, štiri skoke in dve podaji.

Maccabi Ramat Gan je prvi del prvenstva zaključil z zmago in v enakem stilu začel tudi ligo za prvaka. Najprej je s 76:66 ugnal Hapoel Jeruzalem ter nato z 92:56 še Hapoel Petah. Teja Goršič je prispevala osem točk in pet skokov oziroma 17 točk in pet skokov.

V Nemčiji je bil Marburg s 83:69 boljši od Hernerja. Lea Debeljak se je izkazala z novo solidno predstavo in zbrala 14 točk, dva skoka in dve podaji. LCC Klajpeda je igrala tekmo baltske lige in s 76:58 ugnala RSU Merks iz Rige. Za najboljšo posameznico tekme je bila izbrana Tjaša Turnšek, ki je v 26 minutah igre dosegla 18 točk, devet skokov in podajo.

V WABA ligi so košarkarice Cinkarne Celje do zmage prišle brez boja. Blaža Čeh pa je s Partizanom v ligi WABA tokrat s 53:61 izgubila proti Rilskemu. Zabeležila je devet točk, dva skoka in dve podaji V srbskem prvenstvu je za zmago 75:66 nad Spartakom dodala 13 točk, dva skoka in dve podaji.

Joventut je brez obolele Ajše Sivka zabeležil tretjo zaporedno domačo zmago. S 76:63 je ugnal Gerniko. Hana Ivanuša in Ajda Burgar minuli vikend nista imeli tekem. Prek luže je Univerza Michigan State s 86:65 premagala Pordue in v sosedskem dvoboju z 91:94 izgubila proti Michigan Wolerines. Sara Sambolić je na prvi tekmi igrala štiri minute in dosegla dve točki ter podajo, na drugi je v dveh minutah njena statistika ostala prazna.

Preberite še:

Jessica Shepard
Sportal Izjemna predstava slovenske reprezentantke za nujno zmago

Ajša Sivka Zala Friškovec košarka Teja Oblak Eva Lisec
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.