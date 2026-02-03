Eva Lisec do pokalne zmage, Teja Oblak na sklepnem turnirju evrolige

Košarkarska reprezentantka Eva Lisec se je v minulem tednu v Rusiji z UMMC Ekaterinburgom razveselila zmage v ruskem pokalu. Za 13. pokalno lovoriko je Ekaterinburg v polfinalu s 101:73 izločil MBA Moskvo, v finalu pa je bil z 89:55 prepričljivo boljši od Nike. Lisec v polfinalu ni igrala, v finalu pa zbrala 11 točk, dva skoka in tri podaje.

Mesto v polfinalu evrolige in s tem nastop na zaključnem turnirju sta si v skupini E že priigrala Galatasaray in Girona, ki bosta v medsebojnem dvoboju odločila o prvem mestu na lestvici. Galatasaray je v zadnjem kolu z 82:72 premagal Bourges. Teja Oblak je vpisala dve točki, skok in dve podaji.

Oblakovo je pravi košarkarski spektakel čakal v turškem državnem prvenstvu. Galatasaray je v vlogi gosta v derbiju moči meril z neporaženim Fenerbahčejem. In bil v izenačenem dvoboju le za malenkost prekratek ter izgubil s 70:75. Kapetanka slovenske reprezentance je zabeležila po tri točke in skoke ter dve podaji.

Po odlični predstavi je bila tudi Famila Schio prejšnji teden blizu uvrstitve v dodatne boje za uvrstitev na zaključni turnir šesterice evrolige. A le sedem dni pozneje se je situacija po porazu 68:78 proti Pragi - Jessica Shepard je prispevala 20 točk, devet skokov in podajo - precej spremenila.

Schio je namreč zdrsnil na peto mesto lestvice skupine E in mora v sredinem zadnjem kolu nujno ugnati neposrednega tekmeca in soseda na lestvici, francoski Bourges. Prvi dve ekipi vsake skupine bosta napredovali v polfinale dodatnih bojev, tretje in četrtouvrščeni ekipi pa čaka nastop v četrtfinalu in s tem ohranitev možnosti za nastop na zaključnem turnirju šesterice.

Tudi Shepard je zaigrala na derbiju italijanskega prvenstva proti svojemu nekdanjemu klubu. Schio je Venezio ugnal z 80:69 in ji na lestvici pobegnil na tri zmage razlike. Shepardova je dosegla šest točk, devet skokov in podajo. Neprijeten poraz je s San Martinom doživela Tina Cvijanović, ki je zbrala pet točk, dva skoka in dve podaji. V obračunu začelja lestvice je bil z 78:73 boljša Brixia.

Sopron je bil v madžarskem prvenstvu prepričljivo boljši od Szekszarda. Za 87:63 je Zala Friškovec dodala 17 točk, štiri skoke in dve podaji. V zadnjem obdobju pa rezultatsko nikakor ne steče ekipe UNI Gyor. Zabeležila je namreč še deseti zaporedni poraz. Z 61:83 je premoč moral priznati Csati in v naslednjem kolu bo proti Ceglediju, ki je sosed na lestvici, nujno potreboval zmago. Mojca Jelenc je sicer odigrala novo super tekmo in v 36 minutah igre v statistiko vpisala 17 točk, štiri skoke in dve podaji.

Maccabi Ramat Gan je prvi del prvenstva zaključil z zmago in v enakem stilu začel tudi ligo za prvaka. Najprej je s 76:66 ugnal Hapoel Jeruzalem ter nato z 92:56 še Hapoel Petah. Teja Goršič je prispevala osem točk in pet skokov oziroma 17 točk in pet skokov.

V Nemčiji je bil Marburg s 83:69 boljši od Hernerja. Lea Debeljak se je izkazala z novo solidno predstavo in zbrala 14 točk, dva skoka in dve podaji. LCC Klajpeda je igrala tekmo baltske lige in s 76:58 ugnala RSU Merks iz Rige. Za najboljšo posameznico tekme je bila izbrana Tjaša Turnšek, ki je v 26 minutah igre dosegla 18 točk, devet skokov in podajo.

V WABA ligi so košarkarice Cinkarne Celje do zmage prišle brez boja. Blaža Čeh pa je s Partizanom v ligi WABA tokrat s 53:61 izgubila proti Rilskemu. Zabeležila je devet točk, dva skoka in dve podaji V srbskem prvenstvu je za zmago 75:66 nad Spartakom dodala 13 točk, dva skoka in dve podaji.

Joventut je brez obolele Ajše Sivka zabeležil tretjo zaporedno domačo zmago. S 76:63 je ugnal Gerniko. Hana Ivanuša in Ajda Burgar minuli vikend nista imeli tekem. Prek luže je Univerza Michigan State s 86:65 premagala Pordue in v sosedskem dvoboju z 91:94 izgubila proti Michigan Wolerines. Sara Sambolić je na prvi tekmi igrala štiri minute in dosegla dve točki ter podajo, na drugi je v dveh minutah njena statistika ostala prazna.

