Hokej na ledu na OI 2030 bi bil lahko v Parizu namesto v Alpah

Zaradi sporov glede načrtovanega prizorišča v gostiteljici Nici bi se lahko moške hokejske tekme na zimskih olimpijskih igrah v francoskih Alpah igrale več sto kilometrov stran v Parizu, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Organizacijski odbor je sporočil, da zdaj preučujejo druge lokacije, poleg Pariza tudi Lyon.

Več regij je že izrazilo zanimanje, odločitev bi lahko bila sprejeta 11. maja, ko bo izvršni urad organizatorjev pregledal rezultate na novo začetega iskanja ledene dvorane.

Prvotno je bil načrt, da bi se moške hokejske tekme odvijale predvsem v Allianz Rivieri v Nici, ki se običajno uporablja za nogomet. Vendar je novi župan Eric Ciotti odločno nasprotoval uporabi stadiona prvoligaškega kluba Nice za druge namene, četudi začasno. Po navedbah organizacijskega odbora OI imata dva druga predlagana stadiona v mestu omejitve.

Kljub sporu glede hokeja na ledu je v Nici še vedno načrtovano drugo drsališče. Na igrah leta 2030 v tem južnofrancoskem mestu naj bi bile tekme tudi v drugih športih na ledu.

