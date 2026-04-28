Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Avtor:
STA

Torek,
28. 4. 2026,
13.27

Osveženo pred

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

hokej

Torek, 28. 4. 2026, 13.27

SP v hokeju

Hokej na ledu na OI 2030 bi bil lahko v Parizu namesto v Alpah

Kanada : ZDA, hokej na ledu, finale ZOI 2026 | Foto Reuters

Foto: Reuters

Zaradi sporov glede načrtovanega prizorišča v gostiteljici Nici bi se lahko moške hokejske tekme na zimskih olimpijskih igrah v francoskih Alpah igrale več sto kilometrov stran v Parizu, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Organizacijski odbor je sporočil, da zdaj preučujejo druge lokacije, poleg Pariza tudi Lyon.

Več regij je že izrazilo zanimanje, odločitev bi lahko bila sprejeta 11. maja, ko bo izvršni urad organizatorjev pregledal rezultate na novo začetega iskanja ledene dvorane.

Prvotno je bil načrt, da bi se moške hokejske tekme odvijale predvsem v Allianz Rivieri v Nici, ki se običajno uporablja za nogomet. Vendar je novi župan Eric Ciotti odločno nasprotoval uporabi stadiona prvoligaškega kluba Nice za druge namene, četudi začasno. Po navedbah organizacijskega odbora OI imata dva druga predlagana stadiona v mestu omejitve.

Kljub sporu glede hokeja na ledu je v Nici še vedno načrtovano drugo drsališče. Na igrah leta 2030 v tem južnofrancoskem mestu naj bi bile tekme tudi v drugih športih na ledu.

VEČ NOVIC
Ne spreglejte
