Postani Skazina zvezda: zapoj za dober namen

Kot uverturo v 11. dobrodelni tek OTROK OTROKU podjetje Skaza letos prvič odpira oder mladim pevcem in glasbenim talentom. S tem želi mladim ponuditi priložnost, da svoj glas uporabijo za dober namen ter stopijo na oder enega najbolj srčnih dogodkov v letu.

Skaza razpisuje prvi natečaj za mlade pevce, pevke in manjše glasbene skupine, ki še niso uveljavljena imena, a želijo svoj talent predstaviti širši javnosti. Prijavijo se lahko osnovnošolci in srednješolci (stari približno 8 do 19 let), ki želijo nastopiti na glavnem odru dobrodelnega dogodka.

"Verjamemo, da imajo mladi glasovi izjemno moč – ne le skozi glasbo, ampak tudi skozi vrednote, ki jih živijo in delijo z drugimi," sporočajo iz Skaze.

Prijave na natečaj za mlade pevce odprte do 7. maja 2026 na povezavi: Natečaj Skazinega teka 2026

Posebnost natečaja je, da vsak prijavljeni izbere eno izmed treh vrednot dogodka – pogum, empatijo ali sodelovanje – in jo predstavi skozi kratek nagovor ter glasbeni nastop.

V prijavi naj mladi ustvarjalci:

posnamejo kratek nagovor, v katerem predstavijo izbrano vrednoto in njen pomen,

zapojejo eno pesem (avtorsko ali priredbo),

video naj bo posnet v ležečem formatu in naj vključuje odpeto pesem ter kratek nagovor.

Nastop pred širšo javnostjo

Izbor finalistov bo opravila komisija organizatorja. Izbrani nastopajoči bodo svojo priložnost dobili na glavnem odru dogodka OTROK OTROKU, pred številnimi obiskovalci. Organizator si pridržuje možnost, da del prijavljenih predstavi tudi širši javnosti na svojih komunikacijskih kanalih.

Nagrada za zmagovalca

Glavni zmagovalec natečaja bo poleg nastopa prejel tudi denarno nagrado v višini 500 evrov. Po dogodku bo njegov nastop pripravljen v obliki videospota, s katerim bo njegov glas dodatno predstavljen širši javnosti in objavljen na omrežjih podjetja Skaza.

Prijave so odprte do 7. maja 2026 na povezavi: Natečaj Skazinega teka 2026

Pogoj za sodelovanje in prejem nagrade je nastop na dogodku 6. junija 2026 v Velenju.

Ekipa podjetja Skaza bo poskrbela za najbolj srčen tek letošnjega leta. Foto: Plastika Skaza

Ključne informacije

Skazin dobrodelni tek OTROK OTROKU se bo odvil v soboto, 6. junija 2026

Lokacija: Sedež podjetja Skaza, Selo 22, Velenje

Skaza – podjetje z vrednotami



Skaza je od leta 1977 pomemben del razvoja Šaleške doline in danes sodeluje z globalnimi multinacionalkami, s katerimi soustvarja rešitve iz reciklirane plastike. Ob tem aktivno razvija tudi družbeno odgovorne projekte, med njimi dobrodelni tek OTROK OTROKU – enega najbolj srčnih dogodkov v letu, ki že 11 let povezuje skupnost in ustvarja priložnosti za otroke.



V preteklih letih je dogodek povezal več tisoč udeležencev in zbral več kot 151 tisoč evrov za otroke in mlade, ki potrebujejo podporo, priložnost in spodbudo za boljši jutri.

Naročnik oglasne vsebine je Plastika Skaza.