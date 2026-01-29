Spektakularen gol vratarja Benfice, ki je tudi karizmatičnega Mourinha pustil bez besed #video

Karizmatični portugalski nogometni strateg Jose Mourinho je v četrt stoletja dolgi trenerski karieri videl že skoraj vse. A to, čemur je bil sinoči priča na stadionu Luz v Lizboni, je preseglo tudi njegove bogate izkušnje. Benfica je v izdihljajih tekme, z golom vratarja Anatolija Trubina v 98. minuti, s 4:2 premagala Real Madrid in si zagotovila obstoj v ligi prvakov, Realu pa preprečila neposredno uvrstitev med najboljših 16.

Čeprav je Benfica na domačem stadionu Luz v Lizboni priti Realu vodila že s 3:2 in imela igralca več, to ni bilo dovolj za obstanek v ligi prvakov. Potrebovala je še en zadetek, medtem ko je Real lovil izenačenje, ki bi mu prineslo neposredno uvrstitev med najboljših 16. V tistem trenutku se je strateg Benfice Jose Mourinho, ki je pred leti vodil prav Real, odločil, da v zadnji napad pošlje svojega vratarja.

Ukrajinec Anatolij Trubin je pogumno stekel pred nasprotnikova vrata in po natančni izvedbi prostega strela Fredrika Aursnesa žogo z glavo poslal mimo Thibauta Courtoisa v mrežo madridskega Reala, ki ga zdaj čakajo dodatne kvalifikacije. Stadion Luz je eksplodiral, povsem iz sebe pa je bil tudi Mourinho, ki je evforično skočil v objem pobiralcu žog, nato pa sta skupaj z dvignjenimi pestmi stekla proti tribunam in pozdravljala navijače, ki so v nekaj minutah doživeli celoten razpon čustev.

Mourinho je po tekmi priznal, da je bil prepričan, da bo za obstanek zadostoval že izid 3:2. "Ko sem opravil menjavo, sem mislil, da smo naprej, a so mi nato povedali, da še nismo," je razkril. Odločitev, da v kazenski prostor pošlje vratarja, se je izkazala za genialno.

"Imeli smo tudi nekaj sreče, a mislim, da smo si to zaslužili," je prepričan The Special One, ki po nepozabnem večeru, v katerem je prvič premagal svoj nekdanji klub, ni pozabil niti na svoje kritike. "Prosim jih, naj ne skačejo z balkonov in ne delajo neumnosti. Umirite se. Benfica bo še izgubila in takrat nas boste lahko spet 'povozili'. A danes si igralci zaslužijo spoštovanje."

V prvi osmerici Lige prvakov so poleg Arsenala, Bayerna (v Eindhovnu je slavil z 2:1), tretjega Liverpoola (sinoči je s 6:0 odpravil Qarabag), četrtega Tottenhama (2:0 v Frankfurtu) in pete Barcelone še šesti Chelsea in sedmi Sporting (s 3:2 je premagal Athletic) ter Manchester City.



Benfico zdaj čakajo dodatni boji za osmino finala, žreb pa jim lahko prinese novo srečanje z Realom ali pa dvoboj z Interjem. Žreb parov kvalifikacij za osmino finala bo v petek. Te dodatne tekme bodo na sporedu 17. in 18. ter 24. in 25. februarja. Osmina finala bo nato na vrsti 10. in 11. ter 17. in 18. marca, četrtfinale 7. in 8. ter 14. in 15. aprila, polfinale 28. in 29. aprila ter 5. in 6. maja, veliki finale bo v Budimpešti 30. maja.

