STA

Sobota,
3. 1. 2026,
23.41

senegalska nogometna reprezentanca Mali Senegal afriški pokal narodov Afriško Prvenstvo

Sobota, 3. 1. 2026, 23.41

23 minut

Afriški pokal narodov 2026 (osmina finala)

Senegal in Mali prva četrtfinalista afriškega prvenstva

STA

17-letni Ibrahim Mbaye je postavil končni rezultat na prvi tekmi osmine finala.

Foto: Reuters

17-letni Ibrahim Mbaye je postavil končni rezultat na prvi tekmi osmine finala.

Foto: Reuters

Nogometaši Senegala in Malija so prvi četrtfinalisti afriškega prvenstva, ki poteka v Maroku. V Tangerju so Senegalci s 3:1 premagali Sudan, Malijci pa so kljub igralcu manj v večini dvoboja na zelenici v Casablanci premagali Tunizijo po streljanju enajstmetrovk.

Senegal se je v prvem dvoboju osmine finala hitro znašel v zaostanku, ko je v šesti minuti za Sudan zadel Amar Abdallah. Toda že do polčasa je favorizirana zasedba obrnila izid, dvakrat je zadel Pape Gueye.

V drugem delu so imeli Senegalci manj priložnosti, a so v 77. minuti postavili končni izid 3:1. Po vsega treh minutah na zelenici je zadel 17-letni član Paris Saint-Germaina Ibrahim Mbaye.

Senegal se bo v četrtfinalu, ki bo na sporedu 9. januarja, malce presenetljivo pomeril s Malijem. Slednji je v današnjem drugem obračunu osmine finala kljub igralcu manj premagal Tunizijo. Ta je od 26. minute igrala z nogometašem več v polju po izključitvi Woya Coulibalyja.

Navijači Malija so proslavljali zmago svojih ljubljencev proti Tuniziji. | Foto: Reuters Navijači Malija so proslavljali zmago svojih ljubljencev proti Tuniziji. Foto: Reuters

Sprva se je zdelo, da bo za odrešitev severnoafriške zasedbe dovolj zadetek v 88. minuti, ko je bil natančen rezervist Firas Chaouat. Toda Malijci so globoko v sodnikovem dodatku iztržili enajstmetrovko, ki jo je izkoristil Lassine Sinayoko. V podaljšku golov ni bilo, z bele pike pa so bili s 3:2 natančnejši Malijci. Odločilen je bil zadetek El Bilala Toureja.

Mali je pokvaril načrte Tuniziji po izvajanju strelov z bele točke. | Foto: Reuters Mali je pokvaril načrte Tuniziji po izvajanju strelov z bele točke. Foto: Reuters

V nedeljo bosta tekmi Maroko - Tanzanija ter Južna Afrika - Kamerun, v ponedeljek Egipt - Benin in Nigerija - Mozambik, v torek pa Alžirija - DR Kongo ter Slonokoščena obala - Burkina Faso.

Četrtfinalni dvoboji bodo 9. in 10., polfinale 14., finale pa 18. januarja. Dan prej bo še tekma za tretje mesto.

senegalska nogometna reprezentanca Mali Senegal afriški pokal narodov Afriško Prvenstvo
