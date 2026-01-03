Senegal in Mali prva četrtfinalista afriškega prvenstva

Nogometaši Senegala in Malija so prvi četrtfinalisti afriškega prvenstva, ki poteka v Maroku. V Tangerju so Senegalci s 3:1 premagali Sudan, Malijci pa so kljub igralcu manj v večini dvoboja na zelenici v Casablanci premagali Tunizijo po streljanju enajstmetrovk.

Senegal se je v prvem dvoboju osmine finala hitro znašel v zaostanku, ko je v šesti minuti za Sudan zadel Amar Abdallah. Toda že do polčasa je favorizirana zasedba obrnila izid, dvakrat je zadel Pape Gueye.

V drugem delu so imeli Senegalci manj priložnosti, a so v 77. minuti postavili končni izid 3:1. Po vsega treh minutah na zelenici je zadel 17-letni član Paris Saint-Germaina Ibrahim Mbaye.

Senegal se bo v četrtfinalu, ki bo na sporedu 9. januarja, malce presenetljivo pomeril s Malijem. Slednji je v današnjem drugem obračunu osmine finala kljub igralcu manj premagal Tunizijo. Ta je od 26. minute igrala z nogometašem več v polju po izključitvi Woya Coulibalyja.

Navijači Malija so proslavljali zmago svojih ljubljencev proti Tuniziji. Foto: Reuters

Sprva se je zdelo, da bo za odrešitev severnoafriške zasedbe dovolj zadetek v 88. minuti, ko je bil natančen rezervist Firas Chaouat. Toda Malijci so globoko v sodnikovem dodatku iztržili enajstmetrovko, ki jo je izkoristil Lassine Sinayoko. V podaljšku golov ni bilo, z bele pike pa so bili s 3:2 natančnejši Malijci. Odločilen je bil zadetek El Bilala Toureja.

Mali je pokvaril načrte Tuniziji po izvajanju strelov z bele točke. Foto: Reuters

V nedeljo bosta tekmi Maroko - Tanzanija ter Južna Afrika - Kamerun, v ponedeljek Egipt - Benin in Nigerija - Mozambik, v torek pa Alžirija - DR Kongo ter Slonokoščena obala - Burkina Faso.

Četrtfinalni dvoboji bodo 9. in 10., polfinale 14., finale pa 18. januarja. Dan prej bo še tekma za tretje mesto.