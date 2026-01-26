"To je lahko lekcija za vse nas," je po incidentu s smučmi Domna Prevca povedal Sandro Pertile, direktor svetovnega pokala v smučarskih skokih. Očitno bo dogodek v športnih krogih odmeval še kar nekaj časa. In kako se je na vse skupaj odzval Domen Prevc?

Nedeljska nesreča s smučmi Domna Prevca še vedno zelo odmeva in bo očitno še nekaj časa – tudi na najvišjih položajih Mednarodne smučarske zveze (Fis). O tem sta po incidentu spregovorila tudi direktor svetovnega pokala v smučarskih skokih Sandro Pertile kot tudi predsednik Fisa Johan Eliasch.

"Lahko si le predstavljamo, kaj bi se lahko zgodilo, če bi smuči zletele zunaj ograje in nekoga zadele." Foto: Guliverimage

Še dobro, da so smuči ostale znotraj ograje

Sandro Pertile se je ob tem dogodku najbolj ustrašil za varnost vseh prisotnih. K sreči se najhujše ni zgodilo, kar po besedah Italijana kaže, da so v zadnjih letih veliko vložili v varnost tekmovalcev in osebja.

"Vsi smo po televiziji videli, kako je par smuči nenadoma začel drseti po zaletišču, medtem ko je bil Marius Lindvik že na štartni rampi. Najpomembnejše je, da so zaradi varnostnega sistema ostale znotraj varnega območja. To samo kaže, koliko dela smo v zadnjih letih vložili za zaščito tekmovalcev in drugega osebja. Lahko si le predstavljamo, kaj bi se zgodilo, če bi smuči zletele zunaj ograje in nekoga zadele," je v uvodu povedal Pertile, ki je bil sprva prepričan, da so bile smuči predtekmovalca, a so hitro ugotovili, da so bile od aktualnega svetovnega prvaka.

Takoj so obvestili slovensko ekipo, a tej v takšnih razmerah ni uspelo pravočasno dostaviti smuči na vrh skakalnice. Domen Prevc je zamudil svoj skok, s tem pa tudi pravico do skoka v prvi seriji. Slovenska ekipa je vložila protest, ki je bil zavrnjen.

Lekcija za prihodnost

Seveda se je ob tam postavilo vprašanje, kako se je lahko to sploh zgodilo. "V takšnih razmerah se lahko kaj takega zgodi. Na vrhu imamo osebje in pomočnike, ki imajo nalogo držati smuči. Če pa se tekmovalec odloči, da jih nasloni na objekt, je to njegova odločitev. To je lahko lekcija za prihodnost – za vse nas," so pri skijumping.pl povzeli besede prvega moža skokov, ki je zanikal, da na vrhu skakalnice ni bilo osebe, ki je bila odgovorna za varovanje opreme. Je pa priznal, da bodo še dodatno preverili.

Johan Eliasch je bil tudi na prizorišču. Foto: Reuters

"Pravo dramo doživljajo ljudje, ki se bojujejo za življenje"

Na prizorišču je bil tudi sam predsednik Fisa Johan Eliasch, ki je dejal, da si ne želi, da je vsak dogodek povezan s škandalom ali dramo.

"Takšno je življenje, kaj naj rečem? Poskušali smo narediti vse prav. Na koncu mislim, da vsi razumejo, da gre za šport na prostem. Obstajajo dejavniki, ki jih ni vedno mogoče nadzorovati. Tako je tudi v življenju. Ne bi si želel, da bi bil vsak dogodek, ki ga organiziramo, povezan s škandalom ali dramo. Pravo dramo doživljajo ljudje, ki se bojujejo za življenje in ne takrat, ko nas neka situacija le posredno prizadene," je povedal Eliasch, ki ni želel komentirati samega postopka, ampak je prepričan, da so odgovorni pravilno ukrepali.

Foto: Guliverimage

Svoje je povedal tudi Andreas Bauer, direktor opreme pri Fisu. Ta je prepričan, da je krivda na strani Domna Prevca. "To je bil velik šok. Česa takega nismo doživeli že desetletja. Bila je njegova krivda, da so se smuči same odpeljale po hribu, ampak seveda tega športniku ne bi želeli," je po tekmi za ARD izjavil Bauer, a ob tem poudaril, da Prevc ni storil nobene kršitve pravil.

Bauer še dodal, da je bil Prevc diskvalificiran, ker ni pravočasno opravil pregleda opreme. "To je podobno, kot da bi spodaj pozabil startno številko, zaradi katere potem ne moreš pravočasno skočiti," je pojasnil Bauer.

Gorazd Pogorelčnik Foto: Anže Malovrh/STA

Za slovenski tabor zgodba še ni končana

Vodja smučarskih skokov pri SZS Gorazd Pogorelčnik je po tekmi za nacionalno televizijo poudaril, da se Slovenija ne bo ustavila pri prvem ugovoru – vložili bodo resen protest, ker to, kar se je dogajalo na vrhu letalnice, po njegovih besedah "ne koristi smučarskim skokom".

Kako se je odzval Domen Prevc?

Slovenski skakalci so se po nedeljski dramatični tekmi zavili v molk oziroma niso dajali izjav. In kako se je na vse skupaj na družbenih omrežjih odzval Domen Prevc? Tole je njegova objava v nedeljo.

Foto: Instagram

Preberite še: