Pred slovenskimi deskarji pred olimpijskim vrhuncem še tekma na Rogli

Za slovenske deskarje je tradicionalna tekma svetovnega pokala na Rogli skoraj vedno eden od viškov sezone. Za letošnjo tekmo pa to stoodstotno vendarle ne velja. Paralelni veleslalom, ki bo na sporedu v soboto, bo namreč zadnja tekma pred olimpijskimi igrami, tako da jim misli že uhajajo v Livigno, kjer se bodo potegovali za olimpijska odličja.

"To še ne pomeni, da si ne želimo dobrega rezultata. Ta bi bil dobra popotnica za olimpijski nastop, pa tudi vedno želimo razveseliti domače navijače. Veselimo se domače tekme, na Roglo nas pridejo spodbujati prijatelji, družine, tako da je vedno lepo. Pa tudi organizacija tekme je vrhunska, proga pa vedno dobro pripravljena," so na novinarski konferenci pred tekmovanjem zatrjevali slovenski tekmovalci.

Foto: Aleš Fevžer

Pred novinarje so prišli Tim Mastnak, Rok Marguč in Gloria Kotnik, manjkal pa je Žan Košir, ki se ni odrekel treningu z nekdanjim deskarjem, dvakratnim olimpijskim prvakom Vicom Wildom, ki mu pomaga tako pri tehnični kot mentalni pripravi za pomembni tekmi, ki sledita.

Vsekakor bo tudi on že na Rogli poskušal priti do odmevnega dosežka, že priprave z deskarjem, ki ga je na igrah v Sočiju dvakrat prehitel, dokazujejo resne namene Tržičana na olimpijskih igrah v Italiji. Košir je na OI 2014 osvojil srebrno in bronasto kolajno, Američan, ki je tekmoval za Rusijo, pa je bil dvakrat zlat.

Ker se noben od slovenskih deskarjev ne bori za visoka mesta v svetovnem pokalu, bodo Slovenci pred domačimi gledalci lahko rezultatsko neobremenjeni.

Foto: Aleš Fevžer

Mastnak: Proga na Rogli je povsem drugačna kot bo v Livignu

"Bolj pomembno bo, da pokažemo vožnje, s katerimi bomo zadovoljni in bomo bolj samozavestno odšli v Livigno. Tekma na Rogli je sicer specifična in velikokrat ne pokaže realnega stanja. Je položna, sprinterska, kratka, vsaka napaka je lahko usodna, ne da se je popraviti. Povsem drugačna, kot bo v Livignu," pravi Mastnak, ki pa se je na njej večinoma vedno dobro odrezal.

"Res sem samo enkrat bil na stopničkah, a če bi seštel rezultate, bi bil med boljšimi," meni Mastnak. Lepe rezultate je na domači progi beležil tudi Marguč, ki se veseli predvsem dejstva, da imajo tekmovalci enakovredne pogoje.

Marguč: Na Rogli želim še stopničko višje, v četrtfinale

"Progi sta večinoma enakovredni. Sta pa vedno, dobro pripravljeni. To mi ponuja možnost, da pokažem svoje znanje, kar zaradi moje visoke startne številke veliko pomeni. Prireditelji proge ne polivajo z vodo, na drugih tekmah pa večinoma to delajo, a s tem ne storijo nič dobrega. Na zadnji tekmi v Simonhöheju je prav tako niso, tam pa sem prvič letos prišel v izločilne boje. Na Rogli želim še stopničko višje, se pravi želim uvrstitev v četrtfinale, še na eno višjo stopničko pa bom poskušal splezati v Livignu," ima zaenkrat dobre občutke Marguč.

Foto: Aleš Fevžer

Gloria Kotnik upa na več sreče

Te bo na Rogli poskušala zadržati ali celo izboljšati tudi Kotnik: "Vsaka tekma je pomembna, vsak trening je pomemben, najvažnejši so namreč občutki, ki jih nosiš na naslednjo tekmo. In vemo, katera tekma bo naslednja. V zadnjem obdobju sem precej dobila na samozavesti, vem, da sem hitra, da lahko premagujem svoje tekmice. Na Rogli zato potrebuješ tudi nekaj sreče. Jaz je v zadnjih letih nisem imela, upam, da bo tokrat drugače," se pomoči rimske boginje sreče Fortune na naslednjih tekmah nadeja dobitnica brona s prejšnjih olimpijskih iger v Pekingu.

Preberite še: