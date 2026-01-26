Nadaljuje se srdit boj za polfinale

Danes se bodo nadaljevali izredno zanimivi boji za polfinale v skupini I. Na prvi tekmi se bodo Portugalci pomerili z Norvežani, zatem čaka obračun Špance in Francoze, za konec dneva pa se bosta v poslastici pomerili Nemčija in Danska. Nemci so v tej skupini še edini pri stoodstotnem izkupičku.

Slovence po dvoboju z Madžari v Malmöju čakata še torkov obračun proti Hrvatom (18.00) in za konec dan kasneje še proti Islandiji (15.30).

V polfinale (30. januar) se bosta uvrstili po dve najboljši ekipi iz vsake skupine, tretjeuvrščeni zasedbi pa bosta igrali za končno peto mesto (30. 1.). Finale in tekma za tretje mesto bosta 1. februarja. Vse omenjene tekme bodo v Herningu.

EP v rokometu 2026

Ponedeljek, 26. januar:

Lestvici:

Drugi del:

