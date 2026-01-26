Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Š. L.

Ponedeljek,
26. 1. 2026,
13.40

Osveženo pred

1 ura, 19 minut

evropsko prvenstvo EP v rokometu 2026 rokomet

EP v rokometu, 12. dan

Nadaljuje se srdit boj za polfinale

Š. L.

EP v rokometu: Nemčija - Norveška | Nemci so še stoodstotni. | Foto Guliverimage

Nemci so še stoodstotni.

Foto: Guliverimage

Danes se bodo nadaljevali izredno zanimivi boji za polfinale v skupini I. Na prvi tekmi se bodo Portugalci pomerili z Norvežani, zatem čaka obračun Špance in Francoze, za konec dneva pa se bosta v poslastici pomerili Nemčija in Danska. Nemci so v tej skupini še edini pri stoodstotnem izkupičku.

Slovence po dvoboju z Madžari v Malmöju čakata še torkov obračun proti Hrvatom (18.00) in za konec dan kasneje še proti Islandiji (15.30).

V polfinale (30. januar) se bosta uvrstili po dve najboljši ekipi iz vsake skupine, tretjeuvrščeni zasedbi pa bosta igrali za končno peto mesto (30. 1.). Finale in tekma za tretje mesto bosta 1. februarja. Vse omenjene tekme bodo v Herningu.

EP v rokometu 2026

Ponedeljek, 26. januar:

Lestvici:

Drugi del:

Preberite še:

EP v rokometu: Slovenija - Madžarska
Sportal Kaj so povedali slovenski junaki? Selektorja Zormana razganja od ponosa.
EP v rokometu: Nemčija - Norveška
Sportal Nemčija stoodstotna, Danska boljša od Španije, Francija se je poigrala s Portugalsko
RK Mlinotest Ajdovščina
Sportal Ajdovske rokometašice izpadle v evropskem pokalu
evropsko prvenstvo EP v rokometu 2026 rokomet
