Zlata vredna zmaga Slovenije, uspešni tudi Hrvati, Islandci presenetili in zapletli položaj

Slovenski rokometaši so se v petek dostojno upirali favoriziranim Švedom , v nedeljo pa so v glavnem delu evropskega prvenstva v švedskem Malmöju v sosedskem obračunu ugnali Madžarsko (35:32) in si izboljšali možnosti za napredovanje v polfinale, kamor potujeta dve najboljši ekipi iz obeh skupin. Slovence v torek čaka še obračun proti Hrvatom (18.00), ki so ugnali Švico (28:24) in so po točkah izenačeni z Zormanovo četo. Podobno velja za Islandijo, s katero se bo pomerila Slovenija v sredo. Islandija je v nedeljo nadigrala Švedsko (35:27) in se zavihtela na vrh lestvice.

EP v rokometu 2026

Nedelja, 25. januar:

Slovenija, ki je v prvem delu evropskega prvenstva premagala Črno goro, Švico in Ferske otoke, je drugi del začela v petek s porazom proti domačinom in enim od favoritov za kolajne – Švedom, nato pa je sledila veličastna nedeljska predstava, ki Zormanovo četo ohranja v boju za preboj v polfinale.

Slovenija : Madžarska 35:32 (15:17) Malmö Arena, gledalcev 5015, sodnika: Hansen, Madsen (oba Danska). Slovenija: Baznik, Vujović, Henigman, Janc 10, Tajnik 4, Slatinek Jovičić 5, Kodrin 1, A. Makuc, Horžen 5, Grmšek 1, Cokan, Žabić, D. Makuc 4 (3), Grbić, Mačkovšek 1, Novak 4. Madžarska: Palasics, Bartucz, Sipos, Boka 1, Pergel 1, Ligetvari, Krakovszki, Fazekas 4, Szita 4, Bodo, Ilić 4, Rosta 5, Onodi-Janoskuti 4, Lukacs, Hanusz 1, Imre 8 (2). Sedemmetrovke: Slovenija 4 (3), Madžarska 2 (2).

Izključitve: Slovenija 10, Madžarska 6 minut.

Rdeči karton: /.

Slovenska moška rokometna reprezentanca je v drugem krogu glavnega dela evropskega prvenstva v švedskem Malmöju po odličnem drugem polčasu premagala Madžarsko s 35:32 (15:17). S tem je dva kroga pred koncem drugega dela storila velik korak v lovu na polfinalno vstopnico. Po slavju imajo zdaj varovanci selektorja Uroša Zormana na drugem mestu skupine II na računu štiri točke.

Izbranci Uroša Zormana so premagali Madžarsko. V torek jih čaka še en sosedski spopad. Foto: Rokometna zveza Slovenije

Slovenci, ki so še drugo zaporedno tekmo odigrali brez kaznovanega Matica Suholežnika, so prvih nekaj napadov uspešno zaključili, nato pa so se začele pojavljati napake in luknje v igri. To so Madžari predvsem z dobro pripravljenimi streli od daleč izkoriščali, predvsem Zoran Ilić, ki je zabil štiri od prvih sedmih madžarskih golov. Madžari so večkrat vodili za tri gole, a so se Slovenci vrnili.

Tudi tekmeci so delali napake, po prvi obrambi slovenskih vratarjev (Miljan Vujović) pa je sledilo izenačenje po golu Kristjana Horžena (9:9).

Vzhodni sosedi so imeli sicer po slabih zaključkih in napakah tekmecev ves čas gol ali dva prednosti, a niso zares izkoriščali slabih slovenskih minut, saj so tudi sami izgubili veliko žog. Prvi del se je posledično končal z aktivnim izidom za precej medle Slovence.

Preobrat Slovencev v drugem polčasu

Drugi del se je začel z dvema obrambama Jožeta Baznika, prvima na tekmi, izenačil pa je Blaž Janc s svojim šestim golom na tekmi, Novak pa s četrtim zadel za vodstvo v 35. minuti (18:17).

Slovenija je s pravo energijo prišla iz slačilnice in Joseja Rodrigueza prisilila v minuto odmora, a je tudi po njej Slovenija igrala bolje predvsem v obrambi in po golu Boruta Mačkovška povedla za dva gola (21:19).

Borut Mačkovšek je postavil nov mejnik. Foto: Rokometna zveza Slovenije

Mačkovšek ujel Vugrinca in Zormana Borut Mačkovšek je na tekmi z Madžarsko ujel Renata Vugrinca in Uroša Zormana ter se z njima z 41 nastopi izenačil na vrhu lestvice po številu tekem na EP.

Madžari so igrali tudi grobo v obrambi, a so Slovenci še naprej s hitro igro prebijali njihov zid. Nepopustljiva igra v obrambi in Baznik v vratih ter hitri prehodi v napad tudi ob prejetih golih so držali Madžare na razdalji dveh, treh golov. Še naprej je mrežo tekmecev polnil Janc, ki je devet minut pred koncem z devetim golom povišal na 28:25.

Madžari se kljub temu niso vdali, vseskozi so ostajali blizu, potem ko so dvignili učinkovitost v napadu in v 56. minuti znižali na gol zaostanka (30:29). Po desetem golu Janca in napačni podaji pa je Slovenija v 58. minuti z golom Staša Slatinka Jovičića znova povedla za tri, a je bilo še nekaj drame po izključitvi Nika Henigmana, vendar ne dovolj za morebitno vrnitev tekmecev.

Na današnji tekmi je bil v slovenski izbrani vrsti najbolj učinkovit Blaž Janc z desetimi goli, pri Madžarih pa Bence Imre z osmimi goli.

Islandci pripravili veliko presenečenje

Rokometaši Islandije so v drugem krogu skupine II evropskega prvenstva, v kateri je tudi Slovenija, pripravili veliko presenečenje. V Malmöju so s 35:27 premagali gostiteljico Švedsko in zapletli stanje na lestvici. Po zaslugi gol razlike so prišli na prvo mesto, imajo štiri točke, tako kot Švedska, Slovenija in Hrvaška.

Razočaranje Šveda Lukasa Sandella in veselje Islandca Arnarja Freyra Arnarssona po prepričljivi zmagi Islandcev. Foto: Guliverimage

Islandci - ti so v prvem krogu izgubili proti Hrvatom, so proti Švedom, ki so pred dvema dnevoma premagali Slovence, vodili celo tekmo, že v prvem polčasu za šest golov. A Švedi so polčas izgubili tudi proti Sloveniji, tako da so navijači v dvorani verjeli, da bodo še enkrat poskrbeli za preobrat. Ko so se v drugem delu dokaj hitro dvakrat približali le na gol zaostanka, je na to tudi kazalo, toda Islandci so spet zaigrali bolje in začeli večati prednost. Na koncu je ta znašala še dva gola več kot ob polčasu.

Viggo Kristjansson je bil z 11 goli najučinkovitejši igralec tekme, islandski vratar Viktor Gisli Hallgrimsson je zbral 12 obramb, štiri več kot oba švedska vratarja. Švedi razpoloženega strelca niso imeli, pet golov je dosegel Albin Lagergren.

Hrvaška je v nedeljo premagala Švico, v torek pa se bo pomerila s Slovenijo. Foto: Guliverimage

Na drugi tekmi presenečenja ni bilo. Hrvati so imeli proti Švici nekaj težav le na začetku tekme, ko so Švicarji vodili za štiri gole. A slovenski južni sosedje so hitro postavili reči na svoje mesto, ob polčasu že vodili za dva gola, v drugem pa povedli za pet in tekmo mirno pripeljali do konca.

Pri Hrvatih sta Zvonimir Srna in Ivan Martinović dosegla pet golov, enega več je na drugi strani zabil Samuel Zehnder.

Kdo bo napredoval v polfinale?

V polfinale bosta napredovali po dve najboljši ekipi v obeh skupinah, tretjeuvrščeni pa bosta 30. januarja igrali za peto mesto. Isti dan bosta tudi polfinalna obračuna, dva dni kasneje pa še dvoboj za tretje mesto in finale.

Slovence po dvoboju z Madžari v Malmöju čakata še torkov obračun proti Hrvatom (18.00) in za konec dan kasneje še proti Islandiji (15.30).

V polfinale (30. januar) se bosta uvrstili po dve najboljši ekipi iz vsake skupine, tretjeuvrščeni zasedbi pa bosta igrali za končno peto mesto (30. 1.). Finale in tekma za tretje mesto bosta 1. februarja. Vse omenjene tekme bodo v Herningu.

