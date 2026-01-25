Kaj so povedali slovenski junaki? Selektorja Zormana razganja od ponosa.

"Nobene tekme ni enostavno voditi, je pa enostavno biti trener takšne ekipe. Ponosen sem na fante," je po veličastni zmagi nad Madžarsko (35:32) na evropskem prvenstvu na Švedskem povedal selektor Slovenije Uroš Zorman. ''To ni bila naša najboljša tekma, ampak s pravo energijo, ki vlada v ekipi in nas nosi, je vse videti super,'' je izpostavil kapetan Blaž Janc, njegov soigralec Domen Novak pa je razkril, kako je Slovenija po slabši predstavi v prvem polčasu povzdignila raven igre. ''Morali smo se le pogledati v oči ter zbrati misli in moči,'' je razkril slovenski reprezentant, ki ga v torek čaka zelo pomemben izpit, še kako pomemben v boju za preboj v polfinale. Slovenija se bo udarila s sosedo Hrvaško.

Slovenija je na tem evropskem prvenstvu odigrala pet tekem. Brez vsega je ostala le proti gostiteljici Švedski, vse preostale dvoboje pa obrnila v svojo korist. V nedeljo je po preobratu v drugem polčasu strla odpor Madžarske in jo premagala prvič po 14 letih!

"Nobene tekme ni enostavno voditi, je pa enostavno biti trener takšne ekipe. Ponosen sem na fante. To je nekaj, kar da trenerju zadovoljstvo, sploh za svojo domovino in grb. Nismo ekipa, ki bi bila na takšni ravni, da bi lahko nekoga pometla z igrišča z desetimi goli razlike. Vsako tekmo moramo, kot pravim, odtrgati j..., dati vse od sebe, se raztrgati do zadnjega atoma moči, da pridemo do uspeha. Na drugi strani je bila čvrsta Madžarska z veliko kilogrami in centimetri, mi pa malo manjši in zaradi tega smo porabili veliko moči. Vseeno smo dovolj rotirali in nismo povsem izželi nosilcev igre po odigranih minutah. Širino imamo in to se je znova pokazalo. Naslednja tekma nas čaka v torek, nekaj časa imamo, da se spočijemo. Kar smo izželi danes, bomo skušali nadoknaditi," se je selektor Uroš Zorman že dotaknil torkovega srečanja s Hrvaško, po katerem bo še bolj jasno, ali lahko Slovenija do zadnjega kandidira za preboj v polfinale.

Kapetan Janc: Vedeli smo, da bodo prišle naše minute

Blaž Janc je vedel, da bodo prišle "slovenske" minute. Foto: RZS Kapetan Blaž Janc je priznal, kako Slovenija niti ni tako slabo začela tekme, kot jo je Madžarska presenetila z igro sedem na šest.

"Zaradi tega nismo mogli priti do svoje prepoznavne agresivne igre. Ko enkrat nisi v obrambi najboljši, ti samozavest pade tudi v napadu. V drugem polčasu smo to obrnili. Ko smo povedli, smo prednost tudi zadržali in pokazali karakter. Vsi smo verjeli v zmago, a bilo je težko. To ni bila naša najboljša tekma, ampak s pravo energijo, ki vlada v ekipi in nas nosi, je vse videti super. Ko igraš tekmo, čutiš, ko si slab. Ampak si kljub temu v igri. Vedeli smo, da bodo prišle naše minute, da bomo tekmo obrnili. Tudi klop ter igralci, ki vstopijo za napad, dva, se počutijo kot del ekipe, dihajo z nami. Ekipa je vedno na prvem mestu, potem pa vsi posamezniki," je Janc preprosto vedel, da bo Slovenija s prisotno energijo zmogla preobrniti rezultat in končno premagati Madžare.

Novak: Morali smo se le pogledati v oči

Jože Baznik je izpostavil karakter celotne ekipe. Foto: Guliverimage "Kar me najbolj veseli, je karakter celotne ekipe. Od prve do zadnje minute smo verjeli v zmago in to je vse, kar šteje. Vse ostalo so dobri in slabi dnevi. Ravno zato nas je tu 16, da enkrat potegne voz eden, drugič drugi, najbolj pomembna pa je ekipa. Zagotovo smo jih v drugem polčasu prisilili v to, da niso mogli več delati tako, kot so želeli," je dejal vratar Jože Baznik, ki je v drugem polčasu pomagal predramiti Zormanovo četo, njegov soigralec Domen Novak pa je predstavo Slovenije ocenil kot eno slabših tekem na prvenstvu.

''V prvem polčasu nismo našli prave energije. Prazni smo bili. Rekel bi, da tekma ni bila posebej gledljiva. Vendar na koncu štejejo točke, te so vpisane in smo na pravi poti. Daleč od tega, da bi povzdignili glasove ob polčasu, to je bil eden mirnejših odmorov na tem prvenstvu. Morali smo se le pogledati v oči ter zbrati misli in moči. Danes ni bilo potrebe po taktičnih zadevah, morali smo le najti pravo energijo v glavah, ki je manjkala od samega začetka," je dal vedeti, kaj so morali storiti slovenski rokometaši, da so v drugem polčasu najprej nadoknadili zaostanek, nato pa osvojili dve še kako dragoceni točki v boju za medalje.

"Morali smo le najti pravo energijo v glavah, ki je manjkala od samega začetka," je pojasnil Domen Novak. Foto: Guliverimage

Slovenija bo naslednjič na delu na evropskem prvenstvu v torek, ko se bo udarila s Hrvaško.