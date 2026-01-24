V živo: Portugalci povsem nemočni proti Franciji

V Herningu na danskem so danes na sporedu tri zanimive tekme glavnega dela evropskega rokometnega prvenstva. Slovenci so se včeraj v skupini 2 dobro upirali favoriziranim Švedom, pa jim na koncu priznali premoč z 31:35, danes pa so na delu reprezentance v skupini 1. Najprej Francija proti Portugalski.

Današnji spored v Herningu sta ob 15.30 odprli reprezentanci Francije in Portugalske, ki sta v prvih tekmah glavnega dela prvenstva doživeli poraza proti Danski in Nemčiji. Za ohranitev upanja na uvrstitev v polfinale nujno potrebujeta točke.

Ob 18. uri bo nujne točke lovila sogostiteljica prvenstva Danskam, ki se bo pomerila s Španijo. Ta je še brez točk in tako že bolj ali manj tudi brez možnosti za polfinale.

Popoln izkupiček pa ima Nemčija, ki so zvečer ob 20.30 čaka spopad z Norveško.

Slovenija bo po včerajšnjem obračunu s Švedsko (31:35) v Malmöju odigrala še tri tekme, in sicer proti Madžarski v nedeljo, Hrvaški v torek in v sredo proti Islandiji.

Polfinalni tekmi in dvoboj za peto mesto bosta v danskem Herningu 30. januarja, finale in tekma za tretje mesto pa v istem mestu dva dni kasneje.

EP v rokometu 2026

Sobota, 24. januar:

Lestvici:

Drugi del:

Preberite še: