Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Sportal

Sobota,
24. 1. 2026,
15.54

Osveženo pred

7 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek

Sobota, 24. 1. 2026, 15.54

7 minut

EP v rokometu 2026, deseti dan

V živo: Portugalci povsem nemočni proti Franciji

Avtor:
Sportal

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
EP v rokometu: Francija - Portugalska | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

V Herningu na danskem so danes na sporedu tri zanimive tekme glavnega dela evropskega rokometnega prvenstva. Slovenci so se včeraj v skupini 2 dobro upirali favoriziranim Švedom, pa jim na koncu priznali premoč z 31:35, danes pa so na delu reprezentance v skupini 1. Najprej Francija proti Portugalski.

Današnji spored v Herningu sta ob 15.30 odprli reprezentanci Francije in Portugalske, ki sta v prvih tekmah glavnega dela prvenstva doživeli poraza proti Danski in Nemčiji. Za ohranitev upanja na uvrstitev v polfinale nujno potrebujeta točke.

Ob 18. uri bo nujne točke lovila sogostiteljica prvenstva Danskam, ki se bo pomerila s Španijo. Ta je še brez točk in tako že bolj ali manj tudi brez možnosti za polfinale.

Popoln izkupiček pa ima Nemčija, ki so zvečer ob 20.30 čaka spopad z Norveško.  

Slovenija bo po včerajšnjem obračunu s Švedsko (31:35) v Malmöju odigrala še tri tekme, in sicer proti Madžarski v nedeljo, Hrvaški v torek in v sredo proti Islandiji.

Polfinalni tekmi in dvoboj za peto mesto bosta v danskem Herningu 30. januarja, finale in tekma za tretje mesto pa v istem mestu dva dni kasneje.

EP v rokometu 2026

Sobota, 24. januar:

Lestvici:

Drugi del:

Preberite še:

slovenska rokometna reprezentanca : Švedska, EP, Uroš Zorman
Sportal Slovenci namučili Švede, Zorman: Pokazali smo, da lahko igramo z vsakim
Miha Zarabec
Sportal Izpoved slovenskega reprezentanta, ki je ostal brez evropskega prvenstva
Veselin Vujović
Sportal Legendarni Vujović: "Slovenci? Čudež!"
EP v rokometu: Švedska - Hrvaška
Sportal Švedi, ki so po zmagi nad Hrvati napredovali s prvega mesta, naslednji tekmec Slovencev
T - Matic Suholežnik
Sportal Nov udarec za Slovenijo, pomemben adut prejel ostro kazen
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.