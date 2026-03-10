Slovenska vlada je za prevoz svojih državljanov iz držav Bližnjega vzhoda v Ljubljano iz državnega proračuna namenila 1,5 milijona evrov. Tudi Hrvaška in Bosna in Hercegovina sta vrnitev svojih državljanov z vojnega območja financirali z javnim denarjem, tega pa niso storile veliko bogatejše in socialno občutljivejše nordijske države.

Potem, ko je slovenska vlada v sedmih dneh uspešno organizirala in izvedla evakuacijo 912 Slovencev in 146 državljanov EU, ujetih na Bližnjem vzhodu, ter jim zagotovila, da bo stroške prevoza krila država, se številni sprašujejo, ali je prav, da sta država in družba pokazali solidarnost in pomagali svojim (so)državljanom.

Posamezne evropske države se glede tega vprašanja namreč medsebojno precej razlikujejo. Nekatere so državljanom pomagale, druge pa tega niso oziroma ne bodo storile. Poleg Slovenije sta stroške prevoza ujetim državljanom krili sosednja Hrvaška in Bosna in Hercegovina, medtem ko tega niso storile nordijske države – Finska, Švedska, Danska in Norveška.

Hrvati za repatriacijo svojih državljanov namenili okoli 850 tisoč evrov

Če se ustavimo pri najbližjih sosedih: hrvaški davkoplačevalci so za repatriacijo 845 hrvaških državljanov, ki so zaradi izraelsko-ameriškega napada na Iran obtičali v državah Bližnjega vzhoda in jim je polete uredila hrvaška vlada, plačali okoli 850 tisoč evrov, poroča Index.hr.

Bošnjaki namenili okoli 400 tisoč evrov

Minister za zunanje zadeve Bosne in Hercegovine Elmedin Konaković je po seji Sveta ministrov izjavil, da so za vrnitev državljanov, ujetih na Bližnjem vzhodu, iz tekoče rezerve odobrili sredstva v višini 800 tisoč mark, kar je približno 400 tisoč evrov.

Državljanom pomagala tudi Srbija

Tudi Srbija je pohitela na pomoč svojim državljanom. Ministrstvo za zunanje zadeve je organiziralo več letov iz Dubaja, egiptovskega mesta Sharm el-Sheikh in Rijada, s katerimi se je domov vrnilo najmanj 600 državljanov Srbije in tudi drugih držav. Ali bo stroške prevoza krila država, za zdaj še ni znano.

Švedi so morali za prevoz plačati 1.100 evrov

Za razliko od Slovenije in bližnjih držav pa so nordijske države svoje državljane pošiljale na komercialne lete, ko pa so končno organizirale čarterske lete z Bližnjega vzhoda, so zaračunavale visoke cene sedežev na letalih.

Sedež na letalu, ki je v nedeljo iz Dubaja v Stockholm prepeljalo 180 švedskih državljanov, je stal 1.100 evrov za odrasle in 850 evrov za otroke. Seveda s takojšnjim plačilom na račun ministrstva za zunanje zadeve. Kdor sedeža ne bi plačal takoj po prejemu ponudbe, bi ostal brez rezervacije in bi jo ponudili naslednjemu interesentu na seznamu.

"Želim si le, da se moji otroci vrnejo domov. Nimam pojma, ali jim bo zavarovalnica povrnila stroške. Preseneča me, da so države, kot sta Srbija in Italija, svoje državljane pripeljale domov pred petimi dnevi in to brez kakršnihkoli stroškov," je za Aftonbladet povedal Šved Benjamin, ki je za svojo petčlansko družino na koncu plačal več kot 5 tisoč evrov.

Finci 1.230 evrov

Še huje je na Finskem, kjer so sprva zahtevali 2.300 evrov na potnika. Ko je približno 600 finskih državljanov v Združenih arabskih emiratih izrazilo željo po repatriaciji, je Finska organizirala evakuacijski let iz Omana v Helsinke za 2.300 evrov na osebo. Izkazalo se je, da si le malo ljudi lahko privošči ta znesek, zato je vlada velikodušno napovedala, da bodo potniki plačali le enosmerno vozovnico do Helsinkov in ceno znižala na 1230 evrov. Poleg tega je imelo letalo, ki je prejšnji konec tedna vzletelo iz Muskata, le 160 sedežev, kar je štirikrat manj od števila prosilcev.

Danci in Norvežani tisoč evrov

Danska in Norveška pa sta do zdaj organizirali po en repatriacijski let za svoje državljane, čeprav je bilo zanimanje veliko večje od zmogljivosti enega samega letala. Obe državi sta za let zaračunali približno tisoč evrov. Vsem, ki niso mogli dobiti sedeža na omenjenih letih, so svetovali, naj se "obrnejo na komercialne letalske družbe in potovalne agencije".