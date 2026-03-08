Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Nedelja,
8. 3. 2026,
12.56

Osveženo pred

39 minut

Nedelja, 8. 3. 2026, 12.56

39 minut

Eksplozija pred ameriškim veleposlaništvom v Oslu

Avtor:
Na. R.

Oslo, ameriško veleposlaništvo, ZDA, Norveška, eksplozija, policija | Norveška policija je sporočila, da je na prizorišču nastala omejena škoda. | Foto Reuters

Norveška policija je sporočila, da je na prizorišču nastala omejena škoda.

Foto: Reuters

Pred ameriškim veleposlaništvom v Oslu je ponoči odjeknila eksplozija, ki je povzročila manjšo materialno škodo, poškodovanih ni bilo. Policija incident povezuje s trenutnimi varnostnimi razmerami.

Fotografije prikazujejo razbito steklo v snegu pred vhodom v konzularni del stavbe, razpoke na steklenih vratih in temne sledi na tlakovani površini.

Oslo, ameriško veleposlaništvo, ZDA, Norveška, eksplozija, policija | Foto: Reuters Foto: Reuters

Po zadnjih informacijah policija za zdaj še nima osumljencev. Hkrati so v Oslu že okrepili varnostne ukrepe.

"Jasno je, da dogodek obravnavamo v kontekstu trenutnih varnostnih razmer in da bi lahko šlo za nameren napad na ameriško veleposlaništvo," je na novinarski konferenci dejal predstavnik policije Frode Larsen.

Oslo, ameriško veleposlaništvo, ZDA, Norveška, eksplozija, policija | Foto: Reuters Foto: Reuters

Združene države Amerike incidenta za zdaj še niso komentirale.

