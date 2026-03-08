Eksplozija pred ameriškim veleposlaništvom v Oslu

Pred ameriškim veleposlaništvom v Oslu je ponoči odjeknila eksplozija, ki je povzročila manjšo materialno škodo, poškodovanih ni bilo. Policija incident povezuje s trenutnimi varnostnimi razmerami.

Fotografije prikazujejo razbito steklo v snegu pred vhodom v konzularni del stavbe, razpoke na steklenih vratih in temne sledi na tlakovani površini.

Foto: Reuters Foto: Reuters

Po zadnjih informacijah policija za zdaj še nima osumljencev. Hkrati so v Oslu že okrepili varnostne ukrepe.

"Jasno je, da dogodek obravnavamo v kontekstu trenutnih varnostnih razmer in da bi lahko šlo za nameren napad na ameriško veleposlaništvo," je na novinarski konferenci dejal predstavnik policije Frode Larsen.

Foto: Reuters Foto: Reuters

Združene države Amerike incidenta za zdaj še niso komentirale.