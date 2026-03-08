Nedelja, 8. 3. 2026, 12.56
39 minut
Eksplozija pred ameriškim veleposlaništvom v Oslu
Pred ameriškim veleposlaništvom v Oslu je ponoči odjeknila eksplozija, ki je povzročila manjšo materialno škodo, poškodovanih ni bilo. Policija incident povezuje s trenutnimi varnostnimi razmerami.
Fotografije prikazujejo razbito steklo v snegu pred vhodom v konzularni del stavbe, razpoke na steklenih vratih in temne sledi na tlakovani površini.
Po zadnjih informacijah policija za zdaj še nima osumljencev. Hkrati so v Oslu že okrepili varnostne ukrepe.
"Jasno je, da dogodek obravnavamo v kontekstu trenutnih varnostnih razmer in da bi lahko šlo za nameren napad na ameriško veleposlaništvo," je na novinarski konferenci dejal predstavnik policije Frode Larsen.
Združene države Amerike incidenta za zdaj še niso komentirale.