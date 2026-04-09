Smrt 30‑letnega kitajskega znanstvenika Danhao Wanga, raziskovalca na Univerzi v Michiganu in enega od perspektivnih strokovnjakov za polprevodniške materiale, je sprožila ostre diplomatske odzive Pekinga, val zaskrbljenosti na ameriških univerzah in številna vprašanja o ravnanju ameriških varnostnih služb z mednarodnimi raziskovalci.

Mladi kitajski znanstvenik Danhao Wang je 20. marca umrl po padcu z višjega nadstropja stavbe George G. Brown, ki stoji v osrčju Univerze v Michiganu v ZDA. Policija je takrat sporočila, da incident preiskuje kot možno dejanje samopoškodovanja, pri čemer toksikološki izvidi še niso znani.

FBI naj bi znanstvenika zasliševal tik pred smrtjo

Najbolj občutljiv vidik primera so razkritja, da naj bi bil Wang tik pred smrtjo zaslišan s strani ameriških zveznih preiskovalcev. To je potrdilo več medijev, med drugim CBS Detroit in University Herald, ki poročata, da je Wang umrl kmalu po pogovoru z zveznimi agenti. FBI uradno ne potrjuje niti ne zanika vpletenosti.

Kitajski državni mediji in tamkajšnje zunanje ministrstvo so šli še dlje. Zaslišanje so opisali kot "sovražno", Kitajska pa je ZDA obtožila nadlegovanja kitajskih znanstvenikov pod krinko nacionalne varnosti.

Diplomatski odziv Pekinga: “Globoko pretreseni in jezni”

Tiskovni predstavnik kitajskega zunanjega ministrstva Lin Jian je na novinarski konferenci 27. marca dejal, da je Kitajska "globoko pretresena" zaradi Wangove smrti ter da ZDA že dlje časa "neupravičeno zaslišujejo in nadlegujejo kitajske znanstvenike". Od Washingtona je zahteval celovito preiskavo ter "odgovore žrtvini družini in kitajski javnosti".

Kitajska ambasada v Washingtonu in konzulat v Chicagu sta se že obrnila na ameriške oblasti ter zaprosila za podrobnejše informacije in vpogled v potek preiskave.

Skupnost raziskovalcev opozarja na vzdušje strahu

Univerza v Michiganu je po tragediji prejela vrsto odzivov raziskovalcev, predvsem mednarodnih. Sindikat postdoktorskih raziskovalcev UM-PRO, ki zastopa okrog 1.500 raziskovalcev, tujim raziskovalcem svetuje, naj nikoli ne govorijo z organi pregona brez pravnega zastopnika, ker naj bi šlo za širši vzorec pritiska na znanstvenike iz tujine.

Predstavniki organizacije Codepink, ki spremlja primer, pa opozarjajo, da Wangova smrt "ni osamljen incident", temveč del ponavljajočega se vzorca pritiska na kitajske raziskovalce v ZDA.

Kdo je bil Danhao Wang?

Wang je bil asistent raziskovalni znanstvenik na katedri za elektrotehniko in računalništvo. Na Univerzo v Michiganu je prišel leta 2022 kot podoktorski raziskovalec v laboratorij profesorja Zetiana Mija, enega vodilnih svetovnih strokovnjakov za napredne polprevodnike, ključne za naslednjo generacijo energetsko učinkovitih naprav.

Njegovo raziskovanje je bilo objavljeno v prestižnih revijah, med drugim v reviji Nature, kjer je sodeloval pri študiji, ki raziskuje feroelektrične nitridne materiale – področje z visokim tehnološkim potencialom za čipe prihodnosti. Dekanja fakultete Karen Thole ga je označila kot "izjemno obetavnega in briljantnega mladega znanstvenika".

Preiskava se nadaljuje, dvomi ostajajo

Ameriške oblasti uradno še vedno obravnavajo primer kot možnost samomora, medtem ko na Kitajskem prevladuje prepričanje, da je bil znanstvenik žrtev neprimernega oziroma nezakonitega ravnanja ameriških preiskovalcev.

Obe državi sta že tako ujeti v tehnološki spor glede polprevodnikov, izvoza naprednih čipov in nadzora znanstvenih stikov, Wangova smrt pa je odnose dodatno zaostrila.