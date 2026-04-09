Na Prvomajski ulici v Novi Gorici je v sredo dopoldne 25-letnik fizično napadel mladoletni dekleti. Eni od njiju je uspelo pobegniti, drugo pa je lažje poškodoval. V dogajanje se je vmešal neznani moški, ki je preprečil nadaljnje nasilje in ločil osumljenca od drugega dekleta, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.

Policisti Policijske postaje Nova Gorica so 25-letnemu državljanu Italije na podlagi določil zakona o kazenskem postopku odvzeli prostost in ga pridržali v policijskih prostorih.

Predkazenski postopek usmerja Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici. Novogoriški policisti bodo osumljenca po končanih nujnih preiskovalnih dejanjih s kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve dveh kaznivih dejanj nasilništva privedli in izročili preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Novi Gorici v nadaljnji postopek, so navedli na Policijski upravi Nova Gorica.

Policisti preverjajo tudi osumljenčevo morebitno vpletenost v nedaven dogodek, v katerem je storilec v začetku marca oškodovanko z roko udaril v obraz in s kolesom zbežal s kraja dogodka. Okoliščine kaznivega dejanja lahke poškodbe policija še preiskuje.