Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Avtorji:
A. P. K., STA

Četrtek,
9. 4. 2026,
13.38

Osveženo pred

47 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,32

Natisni članek

Policijska uprava Nova Gorica osumljenec napad dekle Nova Gorica policija

V Novi Gorici 25-letnik napadel mladoletni dekleti in eno lažje poškodoval

Nova Gorica, mesto | Fotografija Nove Gorice je simbolična. | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Na Prvomajski ulici v Novi Gorici je v sredo dopoldne 25-letnik fizično napadel mladoletni dekleti. Eni od njiju je uspelo pobegniti, drugo pa je lažje poškodoval. V dogajanje se je vmešal neznani moški, ki je preprečil nadaljnje nasilje in ločil osumljenca od drugega dekleta, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.

Policisti Policijske postaje Nova Gorica so 25-letnemu državljanu Italije na podlagi določil zakona o kazenskem postopku odvzeli prostost in ga pridržali v policijskih prostorih.

Policija preverja tudi osumljenčevo morebitno vpletenost v nedaven dogodek

Predkazenski postopek usmerja Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici. Novogoriški policisti bodo osumljenca po končanih nujnih preiskovalnih dejanjih s kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve dveh kaznivih dejanj nasilništva privedli in izročili preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Novi Gorici v nadaljnji postopek, so navedli na Policijski upravi Nova Gorica.

Policisti preverjajo tudi osumljenčevo morebitno vpletenost v nedaven dogodek, v katerem je storilec v začetku marca oškodovanko z roko udaril v obraz in s kolesom zbežal s kraja dogodka. Okoliščine kaznivega dejanja lahke poškodbe policija še preiskuje.

VEČ NOVIC
Ne spreglejte
