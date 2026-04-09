D.K., STA

Četrtek,
9. 4. 2026,
16.13

Na Norveškem zaradi trgovine z drogo dolge zaporne kazni za Slovenca

D.K., STA

Norveško sodišče je obsodilo dva Slovenca, ki ju je norveška policija lani poleti prijela zaradi suma neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, danes poročajo Slovenske novice. 20-letnika je sodišče obsodilo na devet, 21-letnika pa na devet let in pol zaporne kazni.

Slovenske novice poročajo, da norveška zakonodaja sicer dopušča možnost, da bi Mariborčana kazen prestajala v Sloveniji.

Norveška carina je v vozilu Slovencev na mejnem prehodu Svinesund junija lani v posebej izdelani loputi našla 31 paketov, zavitih v plastično folijo. Izkazalo se je, da je šlo za 31 kilogramov kokaina.

Norveški organi pregona so ugotovili tudi, da je bilo vozilo Mariborčanov že nekaj tednov pred njunim pridržanjem na Norveškem in da sta sodelovala pri tihotapljenju še 26 kilogramov kokaina, kar da sta mladeniča priznala med policijskim zaslišanjem, še poroča časnik.

