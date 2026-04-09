Na višjem in vrhovnem sodišču so potrdili obsodbo na 16 let in deset mesecev zaporne kazni za moškega, ki je dlje časa zlorabljal partneričino hčerko, poroča časnik Dnevnik. Tožilstvo mu je dokazalo tri kazniva dejanja spolnega napada na osebo, mlajšo od 15 let, in eno kaznivo dejanje spolnega nasilja.

Kot navaja Dnevnik, je moški takrat 12-letnico prvič posilil, ko je bila njena mama v bolnišnici, že pred tem naj bi jo otipaval in ji kazal pornografske posnetke. Zlorabljal naj bi jo predvsem pred odhodom v šolo, v nekem obdobju pa ob koncu tednov in v času počitnic, saj je nekaj časa delal v Avstriji.

Dekle je bilo deležno večkratne in večletne spolne zlorabe

Primer je najprej obravnavalo ljubljansko okrožno sodišče, ljubljansko višje sodišče in pred kratkim vrhovno sodišče. Pri sojenju so se opirala na pričanja žrtve, njene matere, babice, prijateljice in zdravnika. Upoštevala so tudi DNK, ki so ga našli na dekličinem modrčku.

"Dekle je pregledala tudi izvedenka klinične psihologije in pri njej ugotovila tako znake kot tudi posledice spolne zlorabe, posttravmatsko stresno motnjo s hudo stopnjo travmatiziranosti, ki se je razvila zaradi večkratne in večletne spolne zlorabe," navaja Dnevnik.

Šlo je za kontinuirano izvrševanje kaznivih dejanj

Višji sodniki so v sodbi med drugim zapisali, da je bila žrtvi povzročena "velika škoda in ji ni bilo prizaneseno skozi daljše časovno obdobje, posledice obtoženčevih ravnanj pa bo očitno čutila še kar nekaj časa, saj so daljnosežne in hude". Izpostavili so, da je šlo za kontinuirano izvrševanje kaznivih dejanj, ki jih je obtoženec prenehal izvajati šele, ko je žrtev za to zbrala pogum in ga razkrinkala.