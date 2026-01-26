Nekdanji hrvaški reprezentant neposredno zbodel Slovence: Niso igrali dobro

Torek bo na evropskem prvenstvu v rokometu prinesel izredno pomemben obračun Slovenije in Hrvaške (18.00). Obe ekipi sta dva kroga pred koncem glavnega dela pri štirih točkah in imata možnosti za uvrstitev v polfinale. Hrvati so pred obračunom izredno samozavestni in verjamejo v uspeh nad Zormanovo četo. Še posebej zgovoren je bil v pogovoru za Net.hr nekdanji hrvaški reprezentant Željko Musa.

Zorman pred tekmo s Hrvaško (video: RZS):

V Malmöju bodo v torek vse oči rokometnih navdušencev uperjene v obračun Slovencev in Hrvatov, obračun, ki bo izrednega pomena tudi v luči morebitnega boja za polfinale. V skupini II se namreč v zadnjih dveh krogih obeta srdit boj za polfinale, saj se kar štiri ekipe trenutno ponašajo s po štirimi točkami, med njima sta tudi Slovenija in Hrvaška, pa tudi Islandija in Švedska. Slovenijo do konca drugega dela poleg srečanja s Hrvaško čaka še sredin obračun z Islandijo.

Tako v slovenskem kot hrvaškem taboru so že pojasnili, da morebitne kalkulacije ne pridejo v poštev, obe ekipi pa bosta odkrito napadali dve točki. Bližnja zgodovina je povsem na strani Hrvatov, saj je Slovenija od leta 2017 na desetih tekmah proti Hrvaški dosegla le dve zmagi (ena tekma se je končala še z neodločenim izidom). Hrvaška je slavila tudi na zadnjem medsebojnem srečanju, ko je lani na svetovnem prvenstvu Slovence premagala z 29:26, so pa bili pred tem Slovenci uspešnejši na olimpijskih igrah v Parizu.

Ekipi sta se nazadnje pomerili na lanskem svetovnem prvenstvu v Zagrebu. Foto: Reuters

Musa: Slovenci želijo premagati nekoga, ki je številka ena v regiji

Pred srečanjem velikih tekmecev ne manjka takšnih in drugačnih komentarjev tako s strani slovenske kot tudi hrvaške rokometne stroke. In medtem ko sta nekdanja hrvaška reprezentanta Igor Vori in Mirza Džomba opozorila, da Slovenije ne gre podcenjevati, je bil veliko bolj neposreden nekdanji steber obrambe Željko Musa.

Kar daje tej tekmi še dodaten čar, je ogromno rivalstvo. Musa je ob tem za Net.hr poudaril, da imajo Slovenci prav proti Hrvaški poseben motiv, saj jo vidijo kot regionalnega vodilnega v rokometu. "Moramo biti realni in povedati, kot je. Hrvaška je v regiji številka ena v rokometu, kar dokazujejo medalje in uspehi. Temu nihče ne more oporekati. Seveda bo Slovenija nabrušena. V zadnjih letih dosegajo rezultate, uveljavljajo nove igralce in povsem jasno je, da želijo premagati nekoga, ki je številka ena v regiji, to pa smo trenutno mi," je bil samozavesten 40-letni Musa.

"To je sosedski derbi. Z njihove strani pričakujem agresivno tekmo, a pričakujem tudi, da bomo mi odgovorili enako. Ne mislim na pretep, temveč na maksimalno motivacijo na obeh straneh. Tako Hrvaška kot Slovenija igrata za polfinale turnirja. To bo napeta in ostra tekma do zadnje minute," je še napovedal nekdanji član Trimo Trebnjega in velenjskega Gorenja.

Hrvati so v prvem delu prvenstvu premagali Gruzijo in Nizozemsko ter visoko klonili proti Švedski, v drugem delu pa so do zdaj premagali Islandijo in Švico. Foto: Guliverimage

Je pa nekdanji hrvaški reprezentant poudaril tudi odlike v slovenski igri. "Slovenska mladost se kaže kot udarna sila, fantje blestijo. Ta zmaga proti Madžarom je pokazala, da zmorejo, in jih dodatno dvignila," a v drugem tonu nadaljeval: "Do te tekme mislim, da niso igrali dobro. V drugi del tekmovanja so prenesli dve točki iz nečesa, kar jim morda sploh ne bi smelo uspeti. Slovenci so sicer v zadnjih letih res dobri. Imajo neko tradicijo. Uroš je z njimi že nekaj časa in ve, kako igralcem prenesti tako svojo taktiko in filozofijo kot tudi željo po zmagi," pojasnjuje Musa in poudarja, da ima slovenska reprezentanca, ki jo vodi Uroš Zorman, jasen načrt.

"Čaka nas vse prej kot nenevaren nasprotnik in težko nam bo. Sosedski derbiji so vedno ostri, z veliko izključitvami in napetostjo, vendar mislim, da smo pripravljeni narediti ta pomemben korak," je za Net.hr dodal Musa.

Dominik Kuzmanović je izjemno pomemben člen hrvaške izbrane vrste. Foto: Guliverimage

Da v poštev proti Sloveniji pride le zmaga, so poudarili tudi rokometaši hrvaške izbrane vrste. "Slovenija ni presenečenje, a glede na veliko število poškodovanih igralcev igrajo dobro. Z njimi imamo vedno rivalstvo, treba bo stisniti zobe in dobro odigrati," je poudaril Zvonimir Srna.

"Slovenija je zelo dobra ekipa, veliko se je pisalo o tem, da jim manjka igralcev in kakšno sestavo ekipe imajo, a so zelo neugodni nasprotniki, hitri. Ni posebnega recepta, v tekmo bomo morali vstopiti kar se da najboljše in brez kakršnihkoli kalkulacij," pa je dodal vratar Dominik Kuzmanović, ki so ga ob zadnji hrvaški zmagi nad Švico razglasili za najboljšega igralca srečanja.

Preberite še: