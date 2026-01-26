Prelomna inovacija v tehnologiji korekcijskih stekel

Vsak dan smo nenehno pred različnimi obremenitvami za oči – od dela z zasloni in uporabe pametnih naprav do vožnje in branja. Vidni sistem se mora pri tem neprestano prilagajati: pogled se premika, ostrenje se spreminja, pozornost pa hitro prehaja med bližnjimi in oddaljenimi vidnimi conami. Prav zato individualna občutljivost vida postaja eden ključnih dejavnikov kakovostnega vida. Rodenstock z B.I.G. EXACT™ Sensitive predstavlja prva korekcijska stekla na svetu, ki so hkrati optimizirana glede na biometrijo očesa in osebno vidno občutljivost posameznika.

Foto: Rodenstock

Gre za koncept, pri katerem se korekcijska stekla prilagodijo uporabniku – in ne obratno. Rezultat so stekla, ki niso zgolj tehnološko napredna, temveč resnično osebna. S 1. februarjem Rodenstock svojo tehnologijo B.I.G. EXACT™ Sensitive širi na celoten portfelj izdelkov skupine B.I.G. EXACT. Tako so ta inovativna korekcijska stekla zdaj na voljo za vse starosti, vsa življenjska obdobja in vse življenjske sloge.

Po čem se ta stekla razlikujejo od drugih korekcijskih stekel na trgu? Kaj so glavne prednosti teh korekcijskih stekel? Preverite v prispevku.

Prva in edina B.I.G. EXACT™ Sensitive prinaša izkušnjo, ki je v svetu korekcijskih stekel brez primere. Gre za prva in za zdaj edina stekla, ki s pomočjo naprednih algoritmov ter izjemno natančnih biometričnih meritev oči upoštevajo tudi individualno občutljivost vida. Rezultat je izjemno natančna prilagoditev, zasnovana povsem po meri posameznika. Takšna rešitev neposredno naslavlja resnične potrebe sodobnih uporabnikov in hkrati pomembno sooblikuje prihodnost optične stroke. Korekcijska stekla B.I.G. EXACT™ Sensitive so izdelana kot nobena druga, ponujajo edinstven občutek vida.

Zakaj občutljivost vida postaja ključni parameter?

Poglejmo najprej osnove. Kot že omenjeno v uvodu, sodobne vsakodnevne vidne naloge od našega vidnega sistema zahtevajo stalno prilagajanje. Že najmanjše optične nepravilnosti, ki nastanejo zaradi aberacij korekcijskih stekel, lahko pri določenih ljudeh povzročijo motnje v vidnem toku, večjo kognitivno obremenitev in hitrejšo utrujenost oči. Drugi teh razlik skoraj ne zaznajo. Prav v tej razliki se skriva bistvo občutljivosti vida – način, kako posameznik zaznava in obdeluje vidne informacije.

V skladu s filozofijo B.I.G. VISION™ FOR ALL je poslanstvo podjetja Rodenstock zagotoviti boljši vid vsakemu uporabniku očal. Ker se zavedajo, da je vsako oko edinstveno, je vsako korekcijsko steklo izdelano na podlagi tisočerih podatkovnih točk in številnih parametrov. Tako nastajajo biometrična, individualno prilagojena korekcijska stekla, izdelana posebej za vsako posamezno oko.

Raziskovalci pri Rodenstocku so pri tem naredili še korak dlje – onkraj samega očesa, vse do možganov. V razvoj so vključili tudi individualno vidno občutljivost ter način, kako možgani obdelujejo vidne dražljaje. Občutljivost vida Rodenstock določa na podlagi povezave med objektivnimi biometričnimi podatki, pridobljenimi z DNEye® Scannerjem – kot sta velikost zenice in prisotnost aberacij –, ter subjektivno zaznano vidno ostrino. Tako na primer manjša zenica v kombinaciji z več optičnimi aberacijami pogosto kaže na nižjo občutljivost vida.

Večina korekcijskih stekel je zasnovana za povprečno oko Velik del oziroma večina korekcijskih stekel na trgu še vedno izhaja iz standardnega modela očesa. Takšen pristop predpostavlja povprečje, čeprav je vid vsakega posameznika – skupaj z njegovim celotnim vidnim sistemom – edinstven. Oči so vse prej kot povprečne; prav vsak vidni sistem je drugačen, tako edinstven kot prstni odtis. In prav to upoštevajo tudi korekcijska stekla B.I.G. EXACT™ Sensitive.

Kaj korekcijska stekla B.I.G. EXACT™ Sensitive dela drugačna?

Korekcijska stekla B.I.G. EXACT™ Sensitive so prva in edina stekla, ki združujejo natančne biometrične podatke uporabnikovega očesa z načinom, kako posameznik zaznava in doživlja vidne informacije. Namesto prilagajanja uporabnika korekcijskim steklom so stekla zasnovana tako, da se prilagodijo posamezniku – njegovemu očesu, vidni zaznavi in celotnemu vidnemu sistemu.

Korekcijska stekla B.I.G. EXACT™ Sensitive zagotavljajo jasno in lahkotno zaznavo pogleda v vse smeri ter naravno in usklajeno vidno izkušnjo. Uporabniku omogočajo širše zaznavno vidno polje z manj napora, izboljšan kontrast, zmanjšano bleščanje ter boljše zaznavanje v slabših svetlobnih pogojih. Zaradi visoke stopnje takojšnje prilagoditve je prehod na nova očala prijeten, občutek nošenja pa zelo naraven.

Ker je vsak par izdelan posebej in izključno za enega uporabnika, so korekcijska stekla B.I.G. EXACT™ Sensitive edinstvena kot prstni odtis. Podpirajo celoten vidni sistem posameznika in zagotavljajo raven natančnosti, ki je v svojem razredu brez konkurence – vid, ki se od prvega trenutka občuti naravno in brez napora.

Foto: Rodenstock

Ali so korekcijska stekla B.I.G. EXACT™ Sensitive primerna za vse dioptrije?

Korekcijska stekla B.I.G. EXACT™ Sensitive so na voljo v celotnem portfelju Rodenstock, zato ustrezajo različnim dioptrijam, starostnim skupinam, življenjskim obdobjem in življenjskim slogom. Zasnovana so tako, da lahko prednosti biometrične natančnosti in individualne prilagoditve izkusi vsak uporabnik ne glede na vrsto korekcije vida.

Korekcijska stekla B.I.G. EXACT™ Sensitive so na voljo izključno pri pooblaščenih partnerskih optikah Rodenstock. Prav tam biometrično usposobljeni strokovnjaki z uporabo tehnologije DNEye® Scanner zajamejo natančne biometrične podatke očesa, ki so osnova za izdelavo individualno prilagojenih korekcijskih stekel.

Foto: Rodenstock

Mednarodna priznanja potrjujejo smer razvoja

Prebojni pristop korekcijskih stekel B.I.G. EXACT™ Sensitive ni ostal neopažen v strokovni in tehnološki javnosti. V letu 2025 je Rodenstock za to inovacijo prejel vrsto uglednih mednarodnih priznanj, ki potrjujejo pomen nove paradigme v korekciji vida. German Innovation Award 2025 je izpostavil predvsem izjemno uporabniško vrednost in razvoj, ki presega tradicionalno razumevanje dioptrijske korekcije, medtem ko je nagrada Silmo d’Or 2025 v kategoriji Vision poudarila edinstven pristop k obravnavi odziva posameznika na svetlobne motnje in vizualne spremembe.

Dodatna strokovna potrditev je sledila na sejmu OPTIYKA v Poznanju, kjer je inovacija prejela Zlato medaljo Grupa MTP, ter z nagrado UK Optician Award v Združenem kraljestvu, eno najuglednejših priznanj v optični stroki. Skupni imenovalec vseh teh priznanj je jasen: B.I.G. EXACT™ Sensitive ne predstavlja zgolj tehnološkega napredka, temveč rešitev, ki odgovarja na resnične potrebe uporabnikov in hkrati pomembno soustvarja prihodnost vidne korekcije.

Foto: Rodenstock

*Rezultati zunanje uporabniške študije (n = 47), izvedene v sodelovanju z Univerzo za uporabne znanosti v Münchnu, junij 2024.