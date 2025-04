Revolucija v prilagojenih korekcijskih steklih

Vsak človek vidi svet drugače. Dva uporabnika z enako dioptrijo lahko vizualne informacije dojemata povsem različno, kar vpliva na udobje vida in zaznavanje detajlov . Dobra novica je, da je razvoj korekcijskih stekel v zadnjih letih doživel velik napredek. S pomočjo novih tehnologij je mogoče stekla prilagoditi posameznikovim potrebam – ne le glede dioptrije, temveč tudi z upoštevanjem občutljivosti vida. Kakšne prednosti prinašajo tovrstna korekcijska stekla, konkretneje B.I.G. EXACT™ Sensitiv znamke Rodenstock in njihova tehnologija, smo preverili s predstavnikom iz Optike Kuhar , kjer so tudi pionirji ponudbe tehnologije Rodenstock ter njihovih stekel in okvirjev v Sloveniji.

Podjetje Rodenstock je z najnovejšo tehnologijo razvilo korekcijska stekla B.I.G. EXACT™ Sensitive, ki poleg biometrije očesa upoštevajo tudi delovanje možganov in celoten vidni sistem. To omogoča večjo prilagoditev potrebam posameznikovega vida ter posledično izboljšano vidno izkušnjo.

Kaj je občutljivost vida in zakaj je pomembna?

Občutljivost vida se nanaša na to, kako močno posameznik zaznava motnje v vidnem polju. "Nekateri ljudje so izjemno občutljivi na najmanjše spremembe v kakovosti vida, kar lahko povzroči neudobje pri uporabi neustrezno prilagojenih stekel. Pri drugih pa so te spremembe skoraj neopazne. Rodenstockove raziskave so pokazale, da velik odstotek uporabnikov doživlja določeno stopnjo neugodja, ki bi jo lahko odpravili s pravilno prilagojenimi stekli," razloži predstavnik Optike Kuhar.

Z obstoječo tehnologijo le 17 odstotkov uporabnikov očal nosi korekcijska stekla (na podlagi analize biometričnih podatkov več sto nosilcev očal), ki dejansko ustrezajo njihovi osebni občutljivosti vida. To pomeni, da se velika večina ljudi prilagaja svojim očalom – namesto da bi bila očala prilagojena njim

Pri Rodenstocku so odkrili, da je občutljivost vida zelo individualna, in jo povezali z biometrijo posameznih oči. To so uporabili za nadaljnji razvoj njihovih vrhunskih biometričnih izračunov stekel in oblikovali korekcijska stekla, ki so natančno optimizirana za vsakega posameznika, kar označuje nadaljevanje evolucije B.I.G. VISION™.

Prilagajanje korekcijskih stekel občutljivosti vida

Z uporabo naprednih biometričnih meritev je Rodenstock razvil sistem, ki omogoča natančno prilagajanje stekel posameznikovi občutljivosti vida. To pomeni, da so aberacije v steklih razporejene na način, ki zmanjša vpliv na vidno izkušnjo.

Za ljudi z visoko občutljivostjo vida se aberacije umaknejo v periferijo, kar omogoča jasnejše centralno vidno polje.

Za tiste z nižjo občutljivostjo vida so aberacije enakomerno razporejene, kar zagotavlja širše vidno polje brez izrazitih prehodov.

Znanstvene študije so pokazale, da so uporabniki teh novih stekel doživeli manjšo kognitivno obremenitev, saj možgani prejemajo bolje prilagojene vizualne informacije.

Foto: Rodenstock

Bistveno izboljšana kakovost življenja

"Napredna korekcijska stekla, ki upoštevajo tako biometrijo očesa kot občutljivost vida, predstavljajo naslednjo stopnjo v razvoju optike. Z individualiziranim pristopom omogočajo boljšo vizualno izkušnjo, zmanjšujejo napor pri prilagajanju novim steklom in izboljšujejo splošno kakovost vida," pove predstavnik Optike Kuhar.

Z inovacijami, kot je B.I.G. EXACT™ Sensitive, postajajo korekcijska stekla bolj prilagojena dejanskim potrebam uporabnikov in ponujajo bistveno izboljšano kakovost življenja za vse, ki jih uporabljajo.

Prednosti korekcijskih stekel B.I.G. EXACT™ Sensitive v številkah Študije in preizkusi podjetja Rodenstock so pokazali, da uporabniki očal izjemno cenijo napredna korekcijska stekla B.I.G. EXACT™ Sensitive, saj jim omogočajo občutne izboljšave v različnih vidnih zmogljivostih. V internem preizkusu se je kar 79 odstotkov udeležencev odločilo za B.I.G. EXACT™ Sensitive , saj so jim zagotovila boljšo izkušnjo v primerjavi s standardnimi korekcijskimi stekli.*

odločilo za , saj so jim zagotovila boljšo izkušnjo v primerjavi s standardnimi korekcijskimi stekli.* Rezultati zunanjega preizkusa so pokazali naslednje prednosti: 24 odstotkov bolj tekoč vid, saj se oči hitreje in bolj naravno prilagodijo spremembam v vidnem polju, 28 odstotkov bolj tekoče branje, kar zmanjšuje napor pri prehodih med vrsticami in omogoča hitrejšo obdelavo besedila, 35 odstotkov boljša orientacija, zahvaljujoč večji stabilnosti vida pri gibanju in hitrejši prilagoditvi okolju. Te ugotovitve potrjujejo, da B.I.G. EXACT™ Sensitive ne izboljšuje zgolj ostrine vida, temveč optimizira celotno vidno izkušnjo s poudarkom na naravni prilagoditvi, udobju in nemotenem zaznavanju okolice.

Foto: Rodenstock

OPTIKA KUHAR d. o. o. Vodnikova ulica 2 2250 Ptuj Če imate vprašanje ali se želite naročiti na pregled v Optiki Kuhar, jih lahko pokličete na +386 (0) 2 787 86 36 ali na +386 (0) 51 620 555, pišete pa jim lahko tudi na info@optika-kuhar.si.

*Notranji preizkus nosilcev: Test B.I.G. EXACT proti B.I.G. EXACT Sensitive; zunanji preizkus nosilcev: Test starejših, trenutno uporabljenih korekcijskih stekel proti B.I.G. EXACT Sensitive | Vir: Zunanji preizkus nosilcev (n=47), izveden na Visoki strokovni šoli v Münchnu junija 2024; notranji preizkus nosilcev (n=20)