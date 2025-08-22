Panč je polnoleten, navdušil je že prvi dan #foto

Da bo letošnji Panč eden najbolj posebnih in razgibanih, je potrdil že prvi večer, v katerem je kar polovica nastopajočih komedijo povezala z glasbo, presenetila pa tudi z zaključno skupno točko.

"Super otvoritveni večer na Panču. Bravo!" je bil odziv enega od rednih obiskovalcev festivala, ki je pohvalil dogajanje in energijo na prvem dejanju 18. izdaje Panča, vodilnega stand-up festivala v širši regiji, ki ga je tokrat zaradi kislega vremena gostila Festivalna dvorana.

Večer je odprla Irene Pahor, eno od treh odkritij letošnje Akademije Panč. Ob debiju jo je podprl tudi avtobus navijačev iz italijanskega zamejstva, ki so s svojo pozitivno razigranostjo za seboj potegnili vso dvorano ter odlično pripravili teren za naslednjega komika in mojstra imitacij Jurija Kalužo in vse, kar je sledilo do konca.

Irene Pahor Foto: Rok Škrlep

Polnoletni Panč je odlična priložnost tudi za pogledovanje h koreninam. Gostitelj Andrej Težak - Tešky in staroste scene so občinstvo z zabavnimi anekdotami spomnili, kako je bilo ustvarjati prve festivale in predstave, ko komiki še niso bili takšne zvezde kot danes. Prestavo višje je dogajanje dvignil Klemen Bučan s prigodami iz družinskega življenja in nepričakovano finalno točko z igranjem na orglice.

Vito Tofaj in Andrej Težak - Tešky Foto: Rok Škrlep Prvi večer 18. Panča je bil tudi dogodek, na katerem je zadnji prispevek pripravil legendarni fotoreporter Vito Tofaj, ki je spremljal prav vse Panče do zdaj. Neumornega kronista družabnega dogajanja so ustvarjalci festivala presenetili z vabilom na oder in se mu javno zahvalili za izjemen prispevek, ki ga je z glasnim aplavzom nagradilo tudi občinstvo.

Dogajanje je vrhunec doseglo z nastopom glasbeno-komičnega dvojca Jure in Mark, ki sta pred leti na Panču že nastopala kot ogrevalca, poznate ju tudi iz šova Slovenija ima talent, tokrat pa sta kot as iz rokava odlično nadomestila izostanek Francija Keka, ki je nastop odpovedal zaradi smrti v družini.

Zaključek prvega dne je bil rezerviran za veliko vrnitev Tina Vodopivca, pobudnika festivala Panč, ki sta ga debelo desetletje organizirala s Teškyjem. Tin se je nato posvetil snemanju filmov, po petih letih pa je bil že skrajni čas, da se vrne na mesto zločina. In vrnil se je z okrepitvijo. Na odru ga je z zabavnimi intervencijami na klavirju spremljal grammyjevski nominiranec Leon Firšt, s katerim sta se spoznala ravno ob snemanju filma Nekaj sladkega.

Tin Vodopivec in Klemen Bučan Foto: Rok Škrlep

Organizatorji ob tem obljubljajo, da najboljše šele prihaja: nocoj balkanski, v soboto angleški in v nedeljo črni večer, v ponedeljek pa še en zelo poseben zaključni večer s komiki, Plagiatorji in imitatorji.