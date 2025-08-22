Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
N. V.

Petek,
22. 8. 2025,
11.03

Osveženo pred

49 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,14

Natisni članek

Natisni članek
TikTok Uživajmo poletje Uživajmo poletje plaža Makarska

Petek, 22. 8. 2025, 11.03

49 minut

Tako so v Makarski s plaže odstranili vse "rezervacije" z brisačami #video

Avtor:
N. V.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,14

Na družbenih omrežjih je val odobravanja sprožil posnetek, na katerem komunalci s plaže v Makarski odstranjujejo brisače in druge predmete, s katerimi so si ljudje že navsezgodaj rezervirali prostor na plaži.

Vsako poletje se vrstijo debate in zgražanja nad tem, kako si ljudje zgodaj zjutraj ali celo večer prej z brisačami, napihljivimi blazinami in drugi predmeti rezervirajo najboljše lokacije na plaži. Marsikomu se tako zgodi, da ob prihodu na plaži ne najde več kotička zase, čeprav rezervirana mesta samevajo.

V nekaterih jadranskih letoviščih obiskovalce že več let opozarjajo, da takšne rezervacije niso dovoljene in da bodo vse nezasedene brisače sproti odstranjevali. Na primer v Makarski, kjer komunalni delavci zjutraj vestno odstranijo vse nezasedene, a rezervirane "parcele". Eno od takšnih akcij so posneli in objavili na TikToku.

Poglejte:

@makarski.komunalac Redarstvo i komunalci u još jednoj jutarnjoj misiji za uredne plaže, čiste i dostupne svima. 💪 Hvala svima koji podržavaju red, isprike svim gostima i građanima koji nam pišu s cijele Makarske rivijere, a ne stignemo svima ni odgovoriti. Podsjećamo, Makarski komunalac je nadležan samo za Grad Makarsku, ostale općine na rivijeri imaju svoje službe koje su zadužene za red u njihovim mjestima. #makarskikomunalac #makarska #makarskariviera #croatia ♬ LUNA BALA (Slowed) - Yb Wasg'ood & Ariis

"Redarstvo in komunala na še eni jutranji misiji za urejene plaže, ki so čiste in dostopne vsem," so zapisali ob posnetku, ki je v le enem dnevu zbral pol milijona ogledov in sprožil plaz komentarjev.

"Vsaka vam čast! Upam, da ne boste odnehali, ker to presega vse meje," je zapisala ena od njihovih sledilk. "Prideš na plažo po deveti uri in ni več prostora, kamor bi lahko razgrnil brisačo, na plaži pa ni nikogar."

Med odzivi pa so bili tudi takšni, ki nad početjem komunalcev niso bili navdušeni. "Sramota, plaža ni v lasti nikogar in naj ima tam vsak, kar hoče. Razen, če so smeti," je zapisal nek spletni uporabnik, medtem ko jih je več kritiziralo koncesionarje, ki po plažah namestijo plačljive ležalnike, ki zasedajo prostor, tudi če jih ni nihče najel. A v posnetku makarskih komunalcev je mogoče videti tudi, da so že postavljene, a prazne ležalnike prav tako umaknili s plaže.

Oglejte si še:

modri zmaj thumb
Novice Zaradi invazije nenavadnih bitij zaprli priljubljeno plažo: "Ne vstopajte v morje, strupene in nevarne so!"
morje, modro morje, Marseille, obala
Trendi Američanka s komentarjem o barvi morja razburila Evropejce #video
letališče zadar
Trendi Turisti se na TikToku zgražajo nad letališčem v Zadru
TikTok Uživajmo poletje Uživajmo poletje plaža Makarska
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.