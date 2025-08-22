Tako so v Makarski s plaže odstranili vse "rezervacije" z brisačami #video

Na družbenih omrežjih je val odobravanja sprožil posnetek, na katerem komunalci s plaže v Makarski odstranjujejo brisače in druge predmete, s katerimi so si ljudje že navsezgodaj rezervirali prostor na plaži.

Vsako poletje se vrstijo debate in zgražanja nad tem, kako si ljudje zgodaj zjutraj ali celo večer prej z brisačami, napihljivimi blazinami in drugi predmeti rezervirajo najboljše lokacije na plaži. Marsikomu se tako zgodi, da ob prihodu na plaži ne najde več kotička zase, čeprav rezervirana mesta samevajo.

V nekaterih jadranskih letoviščih obiskovalce že več let opozarjajo, da takšne rezervacije niso dovoljene in da bodo vse nezasedene brisače sproti odstranjevali. Na primer v Makarski, kjer komunalni delavci zjutraj vestno odstranijo vse nezasedene, a rezervirane "parcele". Eno od takšnih akcij so posneli in objavili na TikToku.

"Redarstvo in komunala na še eni jutranji misiji za urejene plaže, ki so čiste in dostopne vsem," so zapisali ob posnetku, ki je v le enem dnevu zbral pol milijona ogledov in sprožil plaz komentarjev.

"Vsaka vam čast! Upam, da ne boste odnehali, ker to presega vse meje," je zapisala ena od njihovih sledilk. "Prideš na plažo po deveti uri in ni več prostora, kamor bi lahko razgrnil brisačo, na plaži pa ni nikogar."

Med odzivi pa so bili tudi takšni, ki nad početjem komunalcev niso bili navdušeni. "Sramota, plaža ni v lasti nikogar in naj ima tam vsak, kar hoče. Razen, če so smeti," je zapisal nek spletni uporabnik, medtem ko jih je več kritiziralo koncesionarje, ki po plažah namestijo plačljive ležalnike, ki zasedajo prostor, tudi če jih ni nihče najel. A v posnetku makarskih komunalcev je mogoče videti tudi, da so že postavljene, a prazne ležalnike prav tako umaknili s plaže.

