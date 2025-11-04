Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor: Taja Kaja Cekuta

Torek, 4. 11. 2025, 19.52

6-7: fraza, ki so jo otroci v zadnjem letu izrekli že tisočkrat

Taja Kaja Cekuta

Trend, ki je obsedel otroke.

Trend, ki je obsedel otroke.

Foto: Shutterstock

Če imate doma osnovnošolca, ste jo verjetno že slišali. Tisti nenavadni trenutek med kosilom ali vožnjo, ko otrok brez razloga reče: six-seven. In potem se samo nasmehne, kot da ve nekaj, česar vi ne. Vi pa obstanete z vilicami v zraku in se sprašujete, ali gre za novo žaljivko ali skrivno geslo TikToka. V nadaljevanju tega članka vam razkrivamo, iz kod ta fraza izvira in kaj, če sploh, pomeni.

@sportscenternext It’s everywhere 😂 (via globalacademyofphoenix_aesd/IG) #espnsocial #67 ♬ original sound - SportsCenter NEXT

Ko dve številki postaneta beseda leta 

Po izboru Dictionary.com je 6-7 beseda leta 2025, čeprav v resnici to sploh ni beseda. Dve številki – brez pomena, brez razlage, a očitno dovolj močni, da sta preplavili šole, internet in predvsem živce staršev. Strokovnjaki pravijo, da gre za simbol pripadnosti, notranjo šalo generacije alfa.  

Otroci so nad novim trendom navdušeni. Foto: Shutterstock

Od kod sploh izvira? 

Čeprav se zdi, da se je fraza 6-7 kar pojavila, ima izraz nekaj mogočih korenin. Največ sledi vodi na TikTok, kjer sta številki začeli krožiti po zaslugi pesmi Doot Doot (6-7) ameriškega raperja Skrilla, ki se je razširila med mladimi ustvarjalci vsebin. 

@confessfeed1 Why Your Kid Won't Stop Saying "Six-Seven" #67Meme #SixSeven #GenAlpha #BrainrotSlang #LaMeloBall ♬ original sound - scrollingNPC

Nič ne pomeni in ravno zato pomeni vse 

6-7 je vsekakor postal simbol generacije alfa. Uporablja se brez pravila, brez razloga, največkrat zato, da zmede. Otrok jo izreče s popolnim zadovoljstvom, kot skrivno geslo, ki ga razumejo le izbrani. V času, ko odrasli analiziramo vsako besedo in pomen, otroci dokazujejo, da se da komunicirati tudi brez vsebine. Po njihovo včasih praznina pove največ. 

Fraza, ki izrazi pripadnost. Foto: Shutterstock

Starši, ne trudite se razumeti 

Ko odrasli poskušamo 6-7 razložiti, trend le še krepimo. Nekatere šole so izraz celo prepovedale, kar se je seveda končalo predvidljivo – z množičnim uporom na šolskih hodnikih. Zgodovina se ves čas ponavlja, saj ima vsaka generacija svoje geslo, svoje kul, svoje whatever.  

@tesistefi Napišite u komentarima šta znači za vas “six-seven” #sixseven #linguistics #sociolinguistics #jezičkifenomen #sociolingvistika ♬ original sound - Stefani

Najboljša strategija: pridružite se igri 

Namesto da 6-7 prepovedujete, ga začnite uporabljati sami. Izrecite ga ob večerji. Vstavite ga v sporočilo. Ni boljšega načina, da nekaj postane dolgočasno, kot da odrasli pokažemo, da nas ne moti. Otroci se upirajo sistemu, ne sodelovanju. Ko opazijo, da se ne jezite več, se igra hitro konča. 

Jeza ni rešitev, pridružite se trendu in hitro bo postal nezanimiv. Foto: Shutterstock

Pomen sodobne praznine 

6-7 ni konec jezika, temveč ogledalo sodobnega sveta. Je dokaz, da mladi ne potrebujejo vsebine, da bi nekaj imelo pomen, dovolj je občutek pripadnosti. In morda nas ravno to lahko nauči, da ni treba vedno vsega razumeti. Ko boste naslednjič slišali svojega otroka reči six-seven, ne sprašujte več, kaj pomeni. Nasmehnite se, pokimajte in recite nazaj: six-seven.  

Nasmeh na koncu pomeni največ. Foto: Shutterstock 

