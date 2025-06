Ob opremljanju doma pogosto hitimo, saj si želimo, da bi bil prostor čim prej opremljen, urejen in pripravljen za bivanje. Prav to hitenje pa nas lahko hitro zapelje v nepremišljene odločitve. Pogosto izberemo tisto, kar se nam v prvem hipu zdi dobro, a kasneje ugotovimo, da odločitev morda ni bila najboljša. Občutek, da bomo nekaj zamudili, če ne kupimo takoj, je ena najpogostejših pasti, ki vodi v impulzivne nakupe. V nadaljevanju z vami delimo najpogostejše napake, ki jih ljudje naredimo pri izbiri pohištva, in nasvete, kako se jim lahko elegantno izognete.

Pri izbiri pohištva si vzemite čas za razmislek. Foto: Shutterstock

Kupujemo z očmi, ne z merami

V trgovini se kos zdi popoln, doma pa ugotovite, da je kavč prevelik, preglobok, da ob mizi zmanjka prostora za stole ali da omara zapira naravno svetlobo. Ravno zaradi tega je pomembno, da vedno izmerite prostor, pa ne le širine, temveč tudi globino, višino in prehode. Pomaga, če dimenzije izmerjenega kosa začasno označite na tleh z lepilnim trakom. Tako boste lažje občutili, kako bo kos videti v prostoru.

Zanemarimo udobje in kakovost

Na videz čudovit stol je lahko neudoben, tkanina kavča pa umazana že po nekaj tednih uporabe. Pred nakupom vedno razmislite, kako pogosto boste kos uporabljali in v kakšnem kontekstu. Imate majhne otroke? Hišnega ljubljenčka? Potrebujete kos za sprostitev ali za delo? Poiščite ravnovesje med estetskim in praktičnim. Vaše telo in živci vam bodo vsekakor hvaležni.

Izberite pravo barvo in material. Foto: Shutterstock

Kupimo celoten komplet

Kompleti sedežnih garnitur, klubske mizice in regalov pogosto delujejo lepo le v salonu, doma pa prostoru odvzamejo značaj. Bolje je, da kose izbirate postopoma. Neusklajenost ni napaka, če je premišljena. Prostor, ki ga ustvarjate počasi, pogosto izžareva več topline in vas bolj odraža.

Slabi materiali za intenzivno uporabo

Lep videz ni vedno povezan s trajnostjo. Vlaknene plošče, tkanine slabe kakovosti in šibke spoje boste začutili in videli hitreje, kot si mislite. Še posebej če gre za ključni kos, kot so postelja, jedilna miza, omara in sedežna garnitura, raje investirajte v kakovost. Naravni materiali, močna konstrukcija in dobra izdelava so vredni vsakega dodatnega evra.

Kakovostno pohištvo je vredno vsakega dodatnega evra. Foto: Shutterstock

Neusklajenost s prostorom

Nov kos lahko izstopa, če po slogu, barvi ali obliki ne dopolnjuje interjerja. Ob nakupu imejte s seboj fotografijo prostora. Tako boste lažje ocenili, ali se kos poda v vaš ambient ali ne. Dober kos pohištva ne tekmuje, ampak dopolnjuje.

Premalo prostora za shranjevanje

Dnevna soba brez skritih kotičkov, postelja brez predalov, kuhinja brez omaric in hitro zmanjka reda. Če želite, da bo vaš dom organiziran, povprašajte po skritih funkcijah. Danes številni sodobni kosi ponujajo pametne rešitve brez vizualne obremenitve. V manjših prostorih je to skoraj nujno.

Manj je več, zato ne pretiravajte. Foto: Shutterstock

Razmišljamo preveč v trenutku

Kos nam je v trgovini všeč, a čez leto ali dve nam morda ne bo več. Barva se naveličamo, dizajn se prehitro postara, slog pa ne ustreza več našemu okusu. Pri večjih kosih stavite na brezčasnost, ne na trende. Ne bojte se klasike, saj se ravno v nevtralnih tonih in preprostih linijah skriva eleganca, ki nikoli ne mine.

Ustvarite prostor po svojem okusu. Foto: Shutterstock

