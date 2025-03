Trendi pohištva v letu 2025: to so najbolj zaželeni vzorci, barve in teksture

Letos bo notranje oblikovanje zaznamovano z drznostjo, toplino in nostalgičnimi vplivi iz preteklosti, vse skupaj pa bo prepleteno s sodobnim pridihom razkošja in udobja. V ospredju bodo izrazite barve, bogate teksture in leseno pohištvo, kar bo prostoru dodalo brezčasno eleganco. V nadaljevanju razkrivamo trende v pohištvu, ki bodo letos najbolj izstopali.

Art deco

Slog, ki se vrača v velikem slogu. Velja za elegantno in prefinjeno estetiko, ki so jo poznali že pred nekaj desetletji. Letos bo notranje prostore osvojila z geometrijskimi vzorci, bleščečimi kovinskimi poudarki in razkošnimi materiali, kot so marmor, steklo in brušene kovine. Pohištvo v slogu art decoja bo vašemu prostoru dodalo pridih glamurja in prefinjenosti.

Zavese

Zavese niso več le funkcionalne, ampak tudi estetsko dopolnjene, saj postajajo ključni dekorativni dodatek v notranjem oblikovanju. Letos prevladujejo bogate teksture, kot sta žamet in lan, ter odbiti vzorci in zemeljske barve.

Rjavo pohištvo

Topli, naravni toni rjave barve so ponovno v ospredju. Od temnejših odtenkov oreha do svetlejših tonov hrasta – rjavo pohištvo prinaša občutek domačnosti in povezanosti z naravo. Posebej priljubljeni so masivni leseni kosi, ki poudarjajo naravno teksturo lesa in ročno obdelavo.

Žamet

Eden izmed bolj razkošnih materialov je žamet, ki se bo letos pojavljal povsod, od sedežnih garnitur in foteljev do posteljnih vzglavij in zaves. Ta material dodaja prostorom prefinjenost in globino, je pa tudi izjemno prijeten na dotik. Žamet v globokih odtenkih, kot so smaragdno zelena, kraljevsko modra in vinsko rdeča, bo letos eden izmed glavnih trendov.

Neobičajne oblike sedežnih garnitur

Klasika se umika drznejšim oblikam, ki vključujejo ukrivljene linije, modularne elemente in asimetrične dizajne. Takšne oblike prinašajo sodoben in igriv pridih, ki omogoča večjo prilagodljivost pri postavitvi pohištva.

Rumeni toni

Rumena barva, od pastelnih do globokih gorčičnih odtenkov, bo letos eden izmed najbolj priljubljenih barvnih trendov. Takšni odtenki delujejo optimistično, kar v prostor prinese svetlobo in energijo.

Vzorec "flame stitch"

Retro vzorec "flame stitch" z valovitimi linijami se vrača v sodobne prostore. Ta dinamični motiv se pogosto uporablja na tekstilu, blazinah in tapetah, kar prostoru doda gibanje in igrivost.

Tapete na neobičajnih mestih

Tapete niso več rezervirane le za stene, ampak za malo manj običajne površine. Letos jih bomo videvali na stropih, notranjih straneh omar, celo na vratih in pohištvenih elementih.

Kombinacija lesa in kovin

Če želite ustvariti zanimiv kontrast med toplino in hladnostjo, je ta trend kot nalašč za vas. Naravni leseni elementi v kombinaciji z industrijskimi kovinskimi poudarki se bodo letos pojavljali povsod, predvsem pa v kuhinjah in jedilnicah, kjer se leseni jedilni stoli kombinirajo s kovinsko jedilno mizo.

Vinsko rdeča

Vinsko rdeča je v modi že zelo dobro poznana, a letos bo izstopala tudi letos v notranjem oblikovanju. Njena globoka, bogata barva prostoru doda toplino in pridih razkošja. Najdemo jo na pohištvu, tapetah, dekorativnih dodatkih in tekstilu, pogosto v kombinaciji z zlato, sivo ali celo temno zeleno barvo.

Kovinske kuhinje

Kuhinjski trendi se nagibajo k bolj futurističnemu in industrijskemu videzu. Kuhinje iz nerjavečega jekla, aluminija ali bakra prinašajo sodoben, minimalističen in visoko funkcionalen dizajn. Kombinacija matiranih in sijajnih površin pa ustvarja eleganten vizualni učinek, ki se mu ne boste mogli upreti.

