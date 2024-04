Opremite svojo dnevno sobo, kot je to storila Kim Kardashian

Kim Kardashian je ena izmed najprepoznavnejših žensk na svetu. Svoj okus za estetiko kaže tudi preko svojega doma, ki je minimalistično, moderno in estetsko zasnovan. Veliko ljudi pozna predvsem njeno dnevno sobo, ki jo krasijo zelo preprosti kosi pohištva, ki pa niso običajni. Celotna hiša zvezdnice je v belih in bež barvah, ki poskrbijo za to, da pride do izraza vsaka podrobnost. V tem članku vam razkrivamo, kako lahko posnemate stil pohištva, ki je všeč Kim.

Miza v nevtralnih barvah, ki jo popestri oblika

Izberite klubsko mizico, ki bo preprosta, dovolj velika in nevtralnih barv. Ponudba teh je v Sloveniji velika, kupite jo lahko v Ikei, Lesnini ali pa jo daste narediti po naročilu. Pestro izbiro ponujajo tudi v Marosu.

Vaza naj bo v nevtralnih odtenkih, ki se bodo lepo podali na mizo

Kim je izbrala preprosto vazo, podobno pa lahko najdete v spletni trgovini Zara Home ali v Jyskovi fizični trgovini. Če bi želeli prostor popestriti, se lahko odločite tudi za vazo v toplejši barvi, kot je na primer oranžna.

Naslonjač ali zofa iz udobnega materiala

Poiščite sedežno garnituro ali fotelj v beli barvi, ki bo obdan z mehkobo. Poskrbel bo za minimalistični videz in udobnost hkrati. V spodnji galeriji si lahko ogledate kose, ki so podobni tem, ki krasijo dnevno sobo zvezdnice.

Umetnina, ki jo lahko poustvarite sami doma

Obiščite trgovino Tedi ali Art in kupite platno srednje velikosti ter belo in črno barvo. Videz lahko poustvarite tako, da najprej platno prebarvate z belo barvo. Počakate, da se posuši, in nato z ročnim nožem ali škarjami ustvarite tri zareze v platnu. S čopičem, na katerega prej nanesete črno barvo, poudarite robove zareze in jih po potrebi še malo zasenčite. Počakate, da se umetnina posuši. Ko je suha, jo pripnete v okvir in obesite na steno.

Rastline, ki bodo poživele prostor

Kupite vejo ali dve rastlini, ki sta lahko umetni ali naravni. Kupite ju lahko na tržnici oziroma v cvetličarni. Umetno vejo s cvetovi lahko kupite v različnih trgovinah po Sloveniji, na primer v Ikei in Jysku.

Knjige za popestritev prostora

Popestrite svoj prostor s knjigami ali revijami. Podobne, kot jih uporablja za dekoracijo Kim Kardashian, lahko kupite v spletni trgovini Zara Home.

