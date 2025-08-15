Pred predorom Karavanke nastal šestkilometrski zastoj

Na slovenskih cestah na praznični petek po poročanju prometnoinformacijskega centra nastaja več zastojev. Kolone vozil se vijejo proti Primorski, na štajerski avtocesti zastoji nastajajo v obe smeri, na gorenjski avtocesti pa pred predorom Karavanke proti Avstriji.

Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji šestkilometrska kolona vozil, zaradi česar je promet upočasnjen. Zaprt je uvoz Hrušica proti Avstriji, na izvozu Jesenice vzhod, Lipce je dovoljen samo lokalni promet.

Na štajerski avtocesti zastoji nastajajo med priključkom Slovenska Bistrica jug in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane. Zastoj nastaja tudi med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru.

Zastoji so tudi na cesti Lesce-Bled.