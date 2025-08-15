Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
D.K.

Petek,
15. 8. 2025,
15.39

Osveženo pred

1 ura, 26 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
praznik zastoj zastoj ceste ceste promet promet

Petek, 15. 8. 2025, 15.39

1 ura, 26 minut

Pred predorom Karavanke nastal šestkilometrski zastoj

Avtor:
D.K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji | Foto PU Kranj

Foto: PU Kranj

Na slovenskih cestah na praznični petek po poročanju prometnoinformacijskega centra nastaja več zastojev. Kolone vozil se vijejo proti Primorski, na štajerski avtocesti zastoji nastajajo v obe smeri, na gorenjski avtocesti pa pred predorom Karavanke proti Avstriji.

Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji šestkilometrska kolona vozil, zaradi česar je promet upočasnjen. Zaprt je uvoz Hrušica proti Avstriji, na izvozu Jesenice vzhod, Lipce je dovoljen samo lokalni promet.

Na štajerski avtocesti zastoji nastajajo med priključkom Slovenska Bistrica jug in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane. Zastoj nastaja tudi med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru.

Zastoji so tudi na cesti Lesce-Bled.

praznik zastoj zastoj ceste ceste promet promet
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.