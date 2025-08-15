Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
S. K.

Petek,
15. 8. 2025,
15.17

Dirka po Romandiji UCI

Pretres na Dirki po Romandiji, ekipe so se uprle UCI, ta jih je diskvalificiral

Kolesarstvo, spremljevalni avtomobili | Pet ekip je bilo diskvalificiranih z ženske Dirke po Romandiji. | Foto Guliverimage

Pet ekip je bilo diskvalificiranih z ženske Dirke po Romandiji.

Foto: Guliverimage

Na ženski Dirki po Romandiji, na kateri je danes na sporedu posamični gorski kronometer, se je zgodil upor. Šest ekip se ni strinjalo s tem, da jim Mednarodna kolesarska zveza na kolesa namesti sledilnike GPS, UCI jih je zato pet diskvalificiral. Ekipe Visma | Lease a Bike, EF-Oatly-Cannondale, Canyon//SRAM, Team Picnic PostNL in Lidl-Trek dirke ne smejo nadaljevati.

Mednarodna kolesarska zveza je na letošnji ženski Dirki po Romandiji želela uporabiti sledilnike GPS pri eni od tekmovalk vsake sodelujoče ekipe. Novost naj bi izboljšala varnost tekmovalcev, navdih zanjo pa je bila tragična nesreča mlade švicarske kolesarke Muriel Furrier na lanskem svetovnem prvenstvu v Zürichu, ko se je na mladinski dirki smrtno ponesrečila v gozdu, reševalci in prireditelji pa so jo našli po res dolgem času. A pri nameščanju oddajnikov, s katerimi bi lahko sledili vsem kolesarkam v karavani, se je tokrat v Švici zapletlo.

Ne gre za upor sledenju UCI, temveč način, kako se je krovna svetovna kolesarka zveza lotila vpeljave novosti. Ekipe Visma | Lease a Bike, AG Insurance-Soudal, EF-Oatly-Cannondale, Canyon//SRAM, Team Picnic PostNL in Lidl-Trek so se uprle predvsem temu, da je želela oddajnike na njihova kolesa nameščati UCI sama, in to brez soglasja, zveza je ob tem vso odgovornost v primeru izgube naprave, poškodbe ali morebitnih nesreč, če bi naprave padle s koles, naprtila ekipam, poroča Wielerflits.

Čeprav so te sledilnike uspešno preizkušali že na letošnji moški in ženski Dirki po Švici, so se včeraj ekipe na Dirki po Romandiji Uciju uprle tudi zaradi prehitre vpeljave novosti, saj niso imele dovolj časa, da bi se s krovno zvezo dogovorili o pravnih podrobnostih uporabe. Odprta vprašanja so namreč, kako se bo zbiralo pridobljene podatke in kdo vse bo imel dostop do njih, čigava je odgovornost v primeru poškodb ali drugih zapletov, v kolesarskih ekipah menijo, da mora to prevzeti UCI.

Ekipe in njihove kolesarke pred dirko niso dale nobenega soglasja Uciju za uporabo teh podatkov, prav tako je sporno, da v njihovo opremo (kolesa) posegajo tretje osebe, posebej pa so kot izrazito nepošteno izpostavile namen, da Uci oddajnik namesti le eni tekmovalki v vsaki ekipi. UCI je ekipam, ki se ne bodo podredile njihovi volji, zagrozil z diskvalifikacijo in grožnjo.

"Šokirani in razočarani smo nad odločitvijo UCI, da diskvalificira več ekip z Dirke Tour de Romandie Féminin," so danes v skupini izjavi zapisali predstavniki diskvalificiranih ekip. "V začetku tega tedna so vse vpletene ekipe poslale uradna pisma UCI, v katerih so izrazile podporo varnosti kolesarjev, a hkrati izrazile resno zaskrbljenost zaradi enostranske uvedbe GPS-sledilne naprave samo enemu kolesarju na ekipo," so še sporočili po pisanju Wielerflits.

"Ta pobuda, ki je del nenehnih prizadevanj UCI za izboljšanje varnosti kolesarjev v profesionalnem cestnem kolesarstvu, bo predvidoma pomenila, da bo en kolesar na ekipo nosil GPS-sledilno napravo. Ista tehnologija bo uporabljena na svetovnem prvenstvu v cestnem kolesarstvu leta 2025 v Kigaliju v Ruandi, kjer bodo vsi kolesarji nosili napravo," pa so v izjavi za javnost sporočili z UCI.

