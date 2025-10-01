Po Challetu Salletu udaril tudi Trkaj: Kot oče hčerke tega ne morem mirno prebaviti

V zadnjih tednih je spor slovenskih raperjev Challeta Salleta in Zlatka dobil nove razsežnosti. Potem ko je Zlatko objavil zadnji, tretji del svojega odgovora na tožbo Challeta Salleta, se je zdaj z zapisom javil tudi raper Trkaj. Sporočil je, da se je zaradi preteklih dogodkov, povezanih s Challetom Salletom, ki ga med drugim obtožujejo dopisovanja z mladoletnimi dekleti, odločil z YouTuba umakniti svoj del skupne pesmi Kensl, ki jo je pred leti posnel prav v sodelovanju z njim.

"Po pregledanem videu Ane Resnik, po dogodkih, ki so se dogajali in se očitno še dogajajo okrog Klepca, sem se odločil, da je dovolj. Kot oče hčerke tega ne morem mirno prebaviti, ne da bi si pri tem predstavljal, da se to lahko v prihodnosti zgodi mojemu otroku. Kaj je res in kaj ni, bo odločilo sodišče, sam pa zaupam svojim očem, intuiciji in vesti," je svojo izjavo začel raper Rok Terkaj - Trkaj.

Pojasnil je, da je na YouTube vložil zahtevo za izbris avtorskega dela (copyright claim) pri skladbi Kensl v želji, da se njegov del odstrani. Omenjeno pesem je leta 2012 Trkaj izdal s Challetom Salletom in še drugimi raperji, med drugim Adamom Velićem, DaKrujem in Shortijem. "Ne želim biti v nikakršnih povezavah s tem človekom niti s projekti, pri katerih sodelujem, da se ne bi po naključju vlekle pararele z dogodki izpred 13 let," je zapisal Trkaj.

"Takšna dejanja zavračam"

Trkaj je dodal, da je na eni strani hip hop in battle kultura, ki jo sam podpira, povsem drugo pa je, "ko se stvari spustijo pod vsako dostojanstvo in prerastejo v dejanja, ki v resnici škodijo drugim". "Takrat to zame nima več nobene veze z umetnostjo, ampak postane odgovornost, da se kot človek jasno opredelim. Moja odločitev je jasna: 'Ne želim nobene povezanosti s Klepcem in takšna dejanja zavračam'," je še v daljšem zapisu dodal Trkaj in zapisal, da upa, da afera ne bo pustila črnega madeža na celotni rap skupnosti, saj se po njegovem videnju "tovrstne zlorabe na žalost očitno pojavljajo povsod, kjer obstajajo centri moči, slave, hierarhije in neizživetih kompleksov".

Skladba, pri kateri je Trkaj sodeloval s Challetom Salletom (oziroma Klepcem, kot ga v svojih delih poimenuje Zlatko):

Že lani se je na družbenih omrežjih oglasilo več deklet, ki so Challeta Salleta obtožile, da se je intimno zapletal oziroma neprimerno vedel do njih, ko so bile še mladoletne. Ena prvih je bila Ana Resnik, ki je svoje izkušnje pred kratkim znova podrobno opisala, ko jo je na svojem kanalu na YouTubu gostil streamer TimPes.

Objavljena sporočila, ki naj bi jih Challe Salle pošiljal mladoletnicam

V zadnjih dneh pa je sporočila in nazorne fotografije, ki naj bi jih Challe Salle pošiljal mladoletnim dekletom, na Instagramu delil tudi Aleksandar Repić, znan pod vzdevkom Nepridiprav, sicer prijatelj raperja Zlatka, ki se je z njim pojavil tudi v zadnjem videospotu Klepc pada.

