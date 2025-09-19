Zlatko spet udaril po Challetu Salletu: To je moj odgovor na tožbo

Novo poglavje v sporu slovenskih raperjev - Zlatko je s kar 11 minut dolgo pesmijo in videospotom odgovoril na tožbo, ki jo je proti njemu vložil Challe Salle.

Spor med raperjema Zlatkom in Challetom Salletom sega v začetek lanskega poletja, ko je Challe Salle javno kritiziral Zlatka, ta pa je od njega zahteval opravičilo. Ker se to ni zgodilo, je Zlatko objavil skladbo, v kateri je Challeta Salleta obtožil intimnih odnosov z mladoletnimi dekleti. Ta je v odgovor posnel skladbo Tata, na kar je Zlatko odgovoril z novo skladbo, maja letos pa je spor vrhunec doživel s tožbo, ki jo je Challe Sale vložil proti Zlatku zaradi domnevne premoženjske škode in blatenja, zaradi česar zahteva dobrih 40 tisoč evrov odškodnine.

V četrtek je Zlatko objavil novo pesem, naperjeno proti Challetu Salletu. "To je moj odgovor na tožbo, saj se je Klepec iz ulice in mikrofona preselil na sodišče. Ni mi preostalo drugega, kot da uporabim svoje najmočnejše orožje. Glas," je sporočil ob izidu skladbe Klepc pada, dolge kar 11 minut.

Poglejte:

"To je moj tretji in tudi zadnji odgovor"

"Na začetku sem verjel, da se lahko stvari razčistijo z besedo, glasbo, s tem, da si stojiva nasproti kot umetnika. Namesto tega je sledila tožba, pa čeprav je isti človek v svojem komadu govoril o Bogu, odpuščanju in spravi. Kot odgovor smo pripravili 11-minutno umetniško delo," je pojasnil Zlatko, "to ni komad v klasičnem smislu, ampak izpoved in opis celotne situacije. Močen, brutalen izraz dogajanja, zatiranja napuha in hkrati upanja, da se ta zgodba enkrat za vselej zaključi. To je moj tretji in tudi zadnji odgovor."

"Hvala vsem, ki ste me spremljali, mi dajali podporo in razumeli, da se kot umetnik borim z orožjem, ki ga najbolje poznam – z besedo, glasbo, umetnostjo," je še sporočil Zlatko, "to je zaključek moje strani zgodbe. Zdaj pa naj presodi čas in ljudje."