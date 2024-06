Raper Zlatan Čordić - Zlatko je uresničil napoved izpred nekaj dni in izdal pesem, ki naj bi po njegovih besedah kariero uničila glasbeniku Saši Petroviču, ki je bolj znan kot Challe Salle. Povod za sedemminutno pesem, v kateri Zlatko med drugim trdi, da se je Challe Salle intimno zapletal z mladoletnimi dekleti, je bila kritika, ki jo je Petrović javno izrekel na račun Čordića. Ta mu je nato postavil ultimat in zahteval opravičilo, v nasprotnem primeru pa bi objavil pesem, kar je nato tudi storil.

Saša Petrović oziroma Challe Salle je pred kratkim gostoval v oddaji slovenskega youtuberja Pera Martića, v kateri je med drugim kritiziral raperja Zlatka. Dejal je, da se kot človeka in glasbenika zelo razlikujeta, da imata različna mnenja glede številnih stvari in da se je Zlatko do njega večkrat vedel zahrbtno.

Zlatko postavil ultimat in napovedal odziv v obliki pesmi

"Dragi Saša, ne vem, zakaj si me omenil. Tako se po navadi obnaša nekdo, ki ima težave. Jaz sem razmišljal, ali bi se sploh oglasil ali ne, in če bi ostalo samo na meni, bi to mogoče pogoltnil – kot marsikaj do zdaj. Sam veš, kaj mislim. Ker si pa hotel 'scati' po celotni slovenski hip hop sceni, je prišel čas, da razkrijemo ta tvoj napuh. Ljudje, ki so starejši od 18 let, vedo, o čem govorim," se je na besede glasbenika na družbenih omrežjih odzval Zlatan Čordić.

Od Petrovića je zahteval (iskreno) opravičilo, v nasprotnem primeru pa zagrozil z izdajo pesmi, ki bi po njegovih besedah končala njegovo kariero.

Obtožbe, da se je intimno zapletal z mladoletnimi dekleti

Zlatko mu v pesmi z naslovom Klepc laže ob številnih žaljivkah in kritikah, kar je značilno za tako imenovane "diss" pesmi, med drugim očita tudi nasilje nad partnerko ter intimno dopisovanje ter pošiljanje nazornih vsebin mladoletnim dekletom prek družbenih omrežij. Zlatko Petrovića obtoži celo, da je imel z mladoletnimi dekleti skupaj s svojimi prijatelji spolne odnose.

Kot poročajo Slovenske novice, so videoposnetki, ki naj bi prikazovali sporočila Petrovića mladoletnim dekletom, po spletu zaokrožili že pred leti, vendar jih je glasbenik takrat pripisal lažnim profilom na družbenih omrežjih in pojasnil, da je zadevo prijavil tudi policiji.

Danes se je na družbenem omrežju Instagram oglasila tudi uporabnica z imenom Ana Vida Resnik (uporabniško ime @nisemresna) in v daljšem zapisu razkrila, da naj bi ji Challe Salle kot petnajstletnemu dekletu, ki jo je v svoj bend vključil kot spremljevalno vokalistko, ponujal alkoholne pijače in se do nje vedel intimno:

Saša Petrović se na obtožbe Zlatka in na zapis na Instagramu na svojih profilih na družbenih omrežjih še ni odzval.