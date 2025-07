Boj slovenskih raperjev: Challe Salle bi sojenje zaprl za javnost, Zlatko je proti

Javni spor med znanima slovenskima raperjema Zlatkom in Challetom Salletom po več kot letu dni še vedno ni končal, zgolj preselil se je v sodno dvorano. Potem ko sta lani oba v krajšem obdobju izdala t. i. "diss" pesmi in z njimi blatila drug drugega, je letos spomladi Challe Salle Zlatka tožil za nekaj več kot 40 tisoč evrov. Zdaj je ta delil izsek dokumenta, ki so ga posredovali toženčevi strani in iz katerega je razvidno, da si Zlatko prizadeva za odprto sojenje, medtem ko si stran Challeta Salleta prizadeva, da bi bilo sojenje zaprto za javnost.