Vojna raperjev: Challe Salle toži Zlatka za 40 tisoč evrov

"Čeprav nisem Cankarjev hlapec Jernej, se danes počutim precej podobno, ker sem si drznil povedati na glas," je raper Zlatan Čordić - Zlatko na družbenih omrežjih zapisal ob fotografiji dokumenta, iz katerega je razvidno, da je raper Saša Petrović, znan kot Challe Salle, proti njemu vložil tožbo za 40.096,14 evra.

Očitno gre za nadaljevanje njunega lanskega spora. Začelo se je s Petrovićevimi kritikami na račun Zlatkovega dela, nadaljevalo pa s skladbami, v katerih sta obračunavala drug z drugim.

"Z umetniškim delom sem Challeta postavil na realna tla. Nič hujšega, dva komada Klepc laže in Klepc krade. Samo odziv na njegova javna poniževanja in blatenje mojega imena," je zapisal Zlatko, "on je začel, jaz sem le odgovoril. In čeprav si je narod želel trilogije, sem ostal pri dveh, ker sem človek miru, ne prepira."

"Zdaj me čaka tožba v višini 40.096,14 evra. 24 jurjev časti in še nekaj jurjev stroškov, verjetno za čustvene brazgotine," je nadaljeval Zlatko, nato pa svoje sledilce povprašal: "Ali naj pojem svoje besede in molče podpisujem obročne načrte do konca življenja? Ali naj posnamem tretji komad in vztrajam pri resnici, pa čeprav to pomeni še več bitk?"

Challe Salle o tej zadevi na družbenih omrežjih trenutno molči.

Kronologija njunega spora: