Dvoboj se nadaljuje: Zlatko izdal novo pesem #video

Obračun med slovenskima raperjema Challetom Salletom oziroma Sašo Petrovićem in Zlatanom Čordićem - Zlatkom se nadaljuje. Danes je pred mikrofonom Zlatko, ki v pesmi z naslovom Klepc krade že drugič odgovarja Challetu Salletu.

Raper Challe Salle oziroma Saša Petrović je v zadnjih tednih v središču pozornosti zaradi obtožb o zapeljevanju mladoletnic, o čemer v svoji skladbi Klepc laže rapa Zlatan Čordić - Zlatko. Petrović vse obtožbe zanika, celotno dogajanje pa je označil za "organiziran javni napad."

Po dveh tednih je včeraj izdal skladbo Tata in s tem odgovoril Zlatku, v sporočilu za javnost pa zapisal, da s tem končuje to zgodbo in da namerava vso energijo usmeriti v družino.

Na drugi strani pa Zlatko nadaljuje dvoboj. Potem ko je Challeta Salleta včeraj pozval, naj "to sramoto" (skladbo Tata, op. a.) umakne s spleta, drugače bo objavil odgovor, je danes to tudi storil.

V pesmi Klepc krade, gre za nadaljevanje prve skladbe, mu ponovno odgovarja. Kot je dejal, so z ekipo v 24 urah pripravili novo pesem, ki jo lahko poslušate spodaj.