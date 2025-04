Rok Terkaj , bolj znan pod umetniškim imenom Trkaj , je eden najbolj prepoznavnih slovenskih raperjev, ki je svojo umetnost združil z ljubeznijo do jezika, poezije in izobraževanja. Njegovo delo presega meje običajnega rapa – v ospredju je vselej pozitivno sporočilo, angažiranost ter iskanje globljega pomena v besedah in družbi. V tokratnem Spotkastu z Evo Cimbola je spregovoril tudi o projektu Repki in o svojem življenju.

Repki – ko se rap sreča s poezijo in učenjem

Eden njegovih najbolj znanih projektov je Repki – edinstven spoj rap glasbe in slovenskega jezika, namenjen predvsem otrokom, mladostnikom in učiteljem. Repki niso le pesmi – so pravi izobraževalni projekt, ki skozi rime, ritme in pozitivna sporočila približa slovenščino in poezijo na zabaven in sodoben način. Pri projektu uspešno sodeluje z dr. Igorjem Saksido, ki velja za prvo ime teorije slovenske mladinske književnosti, je literarni zgodovinar in priljubljen univerzitetni profesor. In to, da so Repki 1 in Repki 2 tako zaželeni pri otrocih, jima je seveda v veliko veselje.

Rok Terkaj, bolj znan pod umetniškim imenom Trkaj, je eden najbolj prepoznavnih slovenskih raperjev, eden njegovih najbolj znanih projektov pa so tudi Repki. Foto: Jan Lukanović

"Najprej sem presenečen, potem hvaležen, entuziastično nabrit, potem pa tudi to, da občutim pozitiven tovor na rami. Kar pomeni, da poskušamo z ekipo resnično dati otrokom najboljše, kar v tistem trenutku znamo, občutimo in kar nam je v največje veselje." Sprva Rok ni pričakoval takšnega dometa in v pogovoru je razložil tudi, kako je vse skupaj nastalo, predvsem koliko so imele pri tem projektu zasluge učiteljice na šolah, kjer je Trkaj nastopal za otroke.

Začetki v battle rapu

Trkaj je svojo glasbeno pot začel v začetku tisočletja, najprej kot freestyle raper, ki je navduševal z izjemno hitrim razmišljanjem in ostrimi rimami. Bil je reden udeleženec tekmovanj "battle rap", kjer se dva raperja v živo spopadeta z rimami, pogosto improviziranimi in humornimi, a hkrati ostrimi in tudi žaljivimi. Kljub temu pa nikoli ni bil zaradi tega v središču medijske pozornosti, da bi kadarkoli blatil. Kljub temu priznava, da se to v posamezniku močno zakorenini.

Sčasoma se je bolj osredotočil na poetične in izobraževalne projekte. Foto: Jan Lukanović

"Postane del tvoje identitete oziroma del osebnosti in pri meni je bilo velikokrat tako, da če se mi je kdo zameril, sem že razmišljal, kako bi ga 'razmontiral'." Potem pa mu je nekoč oči odprlo takratno dekle, ki ga je vprašalo, ali zna samo uničevati ali tudi graditi. In to je v njem naredilo premik. Premik, da je začel razmišljati v smeri, da kritizira lahko vsak, težje pa je razvijati sposobnost posameznika, da najprej zgradi sebe, potem pa tudi življenje okoli sebe in ljudi na način, da jih ne kritizira. Čeprav se je sčasoma bolj osredotočil na poetične in izobraževalne projekte, nikoli čisto zares ne bo pozabil korenin, ki so ga oblikovale kot umetnika.

Med umetnostjo, družbenim angažmajem in očetovstvom

Poleg glasbe in ustvarjalnosti Trkaja močno oblikujejo tudi njegove življenjske vrednote in odnosi. Je oče hčerke, o kateri pogosto govori z veliko topline in ponosa. V pogovoru se je dotaknil tudi razhoda z mamo hčerke in predvsem spregovoril o tem, da je mogoče imeti lepe in spoštljive odnose tudi po razhodu. Kljub temu pa priznava, da ni vedno lahko.

Diplomiral je iz teologije in vera je še danes pomemben del njegovega življenja. Foto: Jan Lukanović

Trkaj tudi ne skriva svoje vere, ki mu pomeni notranji kompas in oporo. Diplomiral je iz teologije in vera je še danes pomemben del njegovega življenja, čeprav ni bil vzgojen v družini, ki bi obiskovala cerkev. "Vedno sem bil nekako povezan s tem presežnim svetom. Nekateri bodo temu rekli Višja sila, da imamo to sposobnost, da vstopimo v stik s to višjo silo. S tistim, kar nas lahko usmerja, kar nam daje napotke, znake. Kakorkoli temu rečemo in vidimo. Nekateri rečejo temu Vesolje, nekateri interna podzavest. Veliko je različnih razlag. Jaz pa verjamem, da nismo tukaj samo zato, da se rodimo in umremo." In kdo je zanj Bog? "Ultimativna dobrota! Najvišja dobrota od najboljše višje dobrote."

V tokratnem Spotkastu vam obljubljamo, da boste Roka Terkaja lahko spoznali veliko bolj osebno in od blizu, z nami je delil tudi to, česa se je po razpadu zveze naučil in zakaj je po tem, ko ga je partnerka zapustila, njenega novega izbranca poklical na sestanek.

Voditeljica Eva Cimbola je bila v Spotkastu oblečena v oblačila RED by MANA. Foto: Jan Lukanović