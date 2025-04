Pretekli teden je Eva Cimbola v Spotkastu gostila Nino Osenar Kontrec in Eva je ob poslušanju njene zgodbe dobila zamisel in željo, da bi v studio povabila še njenega moža, nekdanjega hokejista Dejana Kontreca, da bi lahko slišali še njegove občutke. Kako težko se je spopadal z Ninino boleznijo, kaj mu je bilo najtežje in na kakšen način želi pomagati ljudem, ki se morda znajdejo v podobnem položaju. Malo za šalo in malo za res – pravijo, da če si nekaj močno želiš, se to uresniči. Dejan Kontrec, generalni sekretar Hokejske zveze Slovenija, je povabilo z veseljem sprejel in nastal je pogovor, v katerem je izrazil svoje občutke, notranje boje in predvsem svojo težnjo po tem, da ni obupal.

Nekdanji hokejist Dejan Kontrec je svojo srečo v ljubezni našel pri TV-voditeljici Nini Osenar. Kmalu po rojstvu sinka Marlona pa so se v njihovem družinskem življenju pojavile težave. Nina je zbolela, kot so zdravniki postavili diagnozo, s poporodno depresijo, a sama je vedela, da je razlog, da je prikovana na posteljo in da sama ne zmore niti do kopalnice, drugje.

O svoji težki preizkušnji, ko jo je doletel sindrom kronične utrujenosti z mialgičnim encefalitisom, je spregovorila tudi v knjigi V objemu življenja in tam je zelo nazorno opisala, da je bil na nek način njen rešitelj prav Dejan. On je bil namreč tisti, ki ji je stal ob strani, jo bodril, negoval, hranil in še marsikaj drugega.

Dejan Kontrec je v Spotkastu iskreno spregovoril o tem, kako je zdravstvene težave žene Nine Osenar Kontrec doživljal sam. Foto: Jan Lukanović

Začelo se je z utrujenostjo, nato ni zmogla več vstati

"Sprva se je vse skupaj začelo z utrujenostjo, čemur nisem pripisoval tako zelo velike pomembnosti, saj vemo, da ko imaš doma novorojenčka, si seveda nekoliko bolj utrujen. Potem pa se je enkrat v Kamniku pri njenih zgodil trenutek, ko res ni zmogla več vstati, ko je bila popolnoma izčrpana, ko se ji je začelo vrteti v glavi in ko skoraj ni bila več zmožna opravljati materinskih nalog. Tudi zaradi dejstva, ker sem oče, ki vedno pomagam v skupnem gospodinjstvu, sem vedel, da to vse skupaj ni samo utrujenost."

Nikoli ni podvomil vanjo

Takrat je Dejan predlagal, da so nekoliko spremenili družinski ritem, da je Nina več počivala in bil je napredek, a ne za dolgo. Kmalu je namreč vse skupaj pripeljalo do tega, da se ni več nič izboljševalo, ampak se je položaj samo še slabšal in takrat seveda začneš iskati pomoč. Čeprav se je Nina v tej svoji zgodbi počutila, da je izgubila vrednost kot mama, žena in ženska, je Dejan nikoli ni videl tako. Nikoli ni podvomil o njej in nikoli ni nanjo gledal kot na bolnika, za katerega mora skrbeti.

"Trudil sem se, da kot družina funkcioniramo čim bolj normalno," je povedal Dejan Kontrec in priznal: "Seveda so bila leta, ko sva manj govorila ali nič govorila, ampak bili smo skupaj." Foto: Jan Lukanović

"Že kot športnik imam izkušnje z različnimi razmerami, ki niso bile lahke. Vedno se moraš soočiti s težkimi položaji in najti rešitev. Nine nikoli ne bi obsojal, ker seveda si vsak želi biti zdrav in skrbeti za otroka, kar pa je zelo težko za nekoga, ki tega ne zmore. Tudi sam sem bil kdaj v športu poškodovan in sem želel igrati ter sem si želel izboljšanja in tukaj je bilo podobno. Naprej nas je gnala želja po tem, da Nina ozdravi in da bo kmalu bolje."

V hokeju je bil vedno malo drugačen

Hokej ni bil vedno lahek. Kot je povedal v Spotkastu, ga je mama vpisala na hokej, ker je nekoč rekel, da je preveč podoben deklici. Mama si je namreč želela, da bi bil glasbenik, ampak so vse glasbene šole nad njim obupale. V resnici si ni predstavljal, da bo hokej njegovo življenje. "Moja postava ni tipično hokejska. Tudi moje obnašanje ni tipično hokejsko, pa sem preživel veliko generacij hokejistov. Malo sem bil drugačen. Kljub temu pa sem si izboril svoje mesto, čeprav je bilo v tem športu težko, saj je hokej še danes prispodoba za surovo moč. Tega nisem imel, imel pa sem svojo pot, ki me je pripeljala, do profesionalnega in odličnega hokejista."

"Pomembno je, da si zadovoljen sam s sabo, da si lahko z drugimi," poudarja Dejan, ki mu nikoli ni bilo težko biti sam in dodaja: "Z Nino sem zato, ker sem rad z njo." Foto: Jan Lukanović

Če ne bi bil hokejist, bi bil optik

"Vedno sem se rad lepo oblačil in vedno sem rad urejen. Če ne bi bil profesionalni športnik, bi najverjetneje postal optik. Še kot hokejist sem bil vedno bil urejen. Tudi oblačil sem se drugače. Že kot majhnega me je mama oblačila bolj v glasbenika kot v hokejista. Vem, da če ne bi bil dober in uspešen, bi me v garderobi hitro uničili." Ob tem je povedal, da včasih marsikdo, ki ni bil tako dober, ni preživel pritiskov med soigralci, ker, kot je poudaril, so včasih pritiski veliki. "Nihče noče paka podati slabemu ali slabšemu igralcu. Včasih so to lahko za koga prehude stvari in že iz športa sem tega vajen in sem videl veliko krivic."

Je pa Dejan še vedno rad lepo oblečen in urejen. In tudi to mu je pri Nini všeč, da je rada urejena in da imata skupno strast. V tokratnem spotkastu pa boste lahko slišali tudi, kako pomaga njunemu sinku Marlonu, ko se mu zgodi kakšna krivica, kaj vse mu je dal šport in tudi zakaj ni nikoli obžaloval dejstva, da ni igral in živel v tujini.